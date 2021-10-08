Азербайджанская делегация приняла участие в работе международной конференции в России

Азербайджанская делегация приняла участие в работе международной конференции "Без срока давности: к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса", инициированной Институтом Евразийских исследований.

Как передает Day.Az, в состав азербайджанской делегации вошли директор Экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, завкафедрой Академии госуправления при Президенте АР, Чрезвычайный и полномочный посол Намик Алиев, директор филиала Фонда развития "Институт Евразийских исследований" Рауф Гасанов.

Мероприятие состоялось в Калининграде (РФ) на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта в рамках проекта "Без срока давности". Данный проект нацелен на сохранение исторической памяти и достоверных фактов о реалиях Великой Отечественной войны, о вкладе народов СССР в достижение Победы над фашизмом, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

О необходимости помнить и учитывать "Уроки Нюрнберга" и их значение в системе международного права подчеркнул в своем выступлении модератор конференции, президент Фонда развития "Институт Евразийских исследований" Валерий Турсунов.

Ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта Александр Фёдоров выразил уверенность, что противостояние попыткам навязать искаженное прочтение событий 75-летней давности является ключевой задачей научного и образовательного сообщества России.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, в свою очередь, сообщил, что в Следственном комитете РФ принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев отметил, что Нюрнбергский трибунал - первый случай в истории, когда к уголовной ответственности были привлечены люди, развязавшие войну, и приговор военного трибунала заложил основы нового миропорядка.

Профессор кафедры уголовного права МГЮА Людмила Иногамова-Хегай подняла вопрос о необходимости возбуждения уголовной ответственности в адрес физических и юридических лиц, развязавших агрессию.

Профессор кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Вячеслав Батырь, в свою очередь, подчеркнул, что "Уроки Нюрнберга - это недопущение реабилитации фашизма, фальсификации принципов и ценностей трибунала, извращения самой сути фактов, которые были оглашены и осуждены".

Также участники конференции обсудили вопрос героизации нацистских преступников Второй мировой войны как средство распространения фашистской идеологии и историческое восприятие Нюрнбергского процесса.

В частности, профессор Намик Алиев, выступая с докладом на тему "Героизация нацистских героев 2-й мировой войны как средство распространения фашистской идеологии", провел параллели между событиями Второй мировой войны и современными процессами.

Приводим полностью текст данного выступления:

"Чудовищная фальсифицированная древнегерманская мифология и безжалостно препарированная всемирная история - все переплелось в одну липкую коричневую паутину. Милитаризованные легенды о немецких богах, эпос о Нибелунгах, сказание о Вальпургиевой ночи поразительно вплетались в гиперболизированную историю древних фюреров. В геополитике и философии, истории и литературоведении - всюду проросла рыжая борода Барбароссы, и всюду она была направлена в одну сторону "нах Остен" [1].

Не напоминает ничего из современности?

Нюрнбергский процесс явился ключом к построению нового миропорядка, основанного на мирном сосуществовании государств и народов как основы для демократического развития мирового сообщества.

Процесс оказал большое влияние на развитие международного права. Во-первых, Устав Международного военного трибунала четко сформулировал три категории преступлений: преступления против мира, против человечности и военные преступления, которые в обязательном порядке подлежат судебному преследованию. Если военные преступления, касающиеся нарушения законов и обычаев ведения войны, были определены, прежде всего, Гаагскими конвенциями и декларациями 1899 и 1907 гг., то преступления против мира и человечности, идеи которых появились до Второй мировой войны, впервые в истории были закреплены в Уставе Международного военного трибунала. Во-вторых, впервые к ответственности были привлечены высшие должностные лица государства, которые понесли наказания [7].

Нюрнбергский процесс явился также важнейшим рубежом и средством в борьбе мирового сообщества с фашистской идеологией и ее проявлениями.

Однако, к сожалению, сегодня героизация нацистских пособников является серьезной проблемой современного мира, находящегося в непростой ситуации на грани выживания.

7 мая 2019 года был опубликован аналитический доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В докладе выражена назревшая оценка положения, сложившегося в результате целенаправленной работы определенных сил мирового сообщества, некоторых спецслужб, направленной на пересмотр исторических оценок Второй мировой войны (далее WW2). "По сути осуществляется системная политика фальсификации и искажения истории, ведущая к ревизии итогов Второй мировой войны и умалению, а порой и извращению роли и места СССР в Победе над нацизмом и фашизмом. Навязывается тезис об уравнивании ответственности нацистского режима, признанного Нюрнбергским трибуналом преступным, и государства, являвшегося одним из основных участников антигитлеровской коалиции и учредителей ООН".

В конце 2020 года во время пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН 130 голосами "за" (2 "против", 51 воздержался) была принята российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Общеизвестно, что в ходе Нюрнбергского процесса силы СС наряду с СД, гестапо и Национал-социалистической немецкой партией были признаны преступной организацией. Однако сегодня во многих странах, причастных к истории WW2, происходят события, суть которых направлена на переоценку исторического прошлого, пересмотр причин и итогов событий того периода, вопреки действующим нормам международного права. Все это выливается в события и действия, направленные на разрушение международных отношений, на социальный раскол, в целом на обострение как международных, так и внутригосударственных отношений.

"Но мы видим, что сегодня подвергаются унижению и преследованию ветераны борьбы с фашизмом, оскверняются могилы и разрушаются памятники тем, кто положил свою жизнь в борьбе с нацизмом. Одновременно происходят героизация нацизма, распространение нацистской символики и возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами".

Но мы не всегда говорим об этом открыто. Замалчивание проблемы никогда не являлось ее решением. Древние римляне говорили "Cáusa cáusae est cáusa causáti" - "Причина причины есть причина результата". Именно сегодня результаты этой работы над идеологией мы наблюдаем.

В ряде европейских стран уже взят курс на героизацию нацизма. Например, заявлено о намерении итальянского правительства восстановить музей фашизма на родине Муссолини; существует проект правительства Черногории по превращению бывшего концентрационного лагеря на острове Мамула в пляжный курорт с ночным клубом, СПА и ресторанами; в Польше происходят осквернение могил советских воинов, снос или демонтаж памятников, воздвигнутых в честь советских воинов.

В средствах массовой информации имеется немало материалов об этом процессе, в том числе и в странах, входивших ранее в состав СССР.

В вышеназванном докладе МИД России, в частности, утверждается: "Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом". Подобные процессы имели место, к сожалению, также в странах Прибалтики и некоторых других странах.

К сожалению, и в России некоторые силы принялись доказывать россиянам, что прихвостни фашистов - это те, кто были во Второй мировой войне на правильных позициях и стороне. Причем, некоторые медиа открыто выступают против позиции государства, активно навязывая народу свою точку зрения и позицию.

Культивирование фашистской идеологии, начавшееся невинным оправданием фашистских прихвостней, все эти годы, и особенно ярко сегодня, находит выражение в создании нацистских отрядов. Идеология превосходства одной отдельно взятой нации над другими лежит в основе их жизнадеятельности.

Фашистская идеология приносит сегодня свои плоды. Ее сторонники, вопреки всем нормам гуманитарного права обстреливают баллистическими ракетами мирные города, находящиеся далеко за линией фронта, применяют фосфорные снаряды, минируют огромные территории, делая их непригодными для проживания и использования. При этом гибнут мирные жители.

Взорам освободителей этих территорий открывается ужасающая картина полностью стертых с лица земли десятилетиями находившихся под оккупацией городов и сел.

Вот наглядные итоги внедрения в сознания народа фашистской идеологии, результат переоценки фашизма как явления в мировой практике.

После окончания Второй мировой войны перед европейскими народами, и советским народом в том числе, встали несколько задач: 1) возвращение на родину угнанных жителей и военнопленных; 2) восстановление разрушенной гитлеровской Германией государственности и экономики оккупированных стран и территорий; 3) изобличить перед народами всех стран, и прежде всего немецким народом, преступную политику германского руководства, приведшую к краху Германии, которая вовлекла Европу в разрушительную войну; 4) избавить все народы мира от фашистской идеологии. Это имело жизненно важное значение для человечества.

Сегодня перед Азербайджанским народом, освободившим свои территории, стоят аналогичные задачи".