Сахиба Гафарова обсудила с главой МИД Словакии сотрудничество с ЕС

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках текущего официального визита в Словакию встретилась с министром иностранных и европейских дел этой страны Иваном Корчоком.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, Иван Корчок выразил удовлетворение встречей с Сахибой Гафаровой. Он говорил о перспективах развития связей между Азербайджаном и Словакией, затронув при этом роль парламентской дипломатии в их углублении и подчеркнув важность усиления связей между двумя законодательными собраниями и обмена визитами высокого уровня. Вспоминая свою поездку в Азербайджан в марте этого года и проведённые в её ходе встречи, Иван Корчок сказал, что такие визиты благотворно влияют на двусторонние отношения.

Сахиба Гафарова выразила признательность за оказанное гостеприимство, прежде чем заметить, что успешные политические отношения двух стран позволяют развивать взаимодействие и в других областях. Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с государствами-членами Европейского Союза и в ускорении интеграционных процессов. Наша страна считает важным развивать отношения со Словакией - одним из государств Европейского Союза. Мы сотрудничаем в ряде международных организаций, и есть возможность расширить двусторонние межпарламентские связи, отметила она.

Спикер отметила, что Азербайджан - место встречи и соприкосновения цивилизаций - ныне признан как мультикультурная страна. Существующая здесь толерантность может служить примером другим государствам. Разговор зашёл и о 44-дневной Отечественной войне вкупе с освобождением Азербайджаном собственных земель. Подробно рассказывая об этом, председатель Милли Меджлиса отметила, что благодаря доблести руководимой Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым нашей армии был положен конец тридцатилетней армянской оккупации. Азербайджан своими силами обеспечил исполнение четырёх резолюций Совета безопасности ООН. Этот конфликт остался в прошлом; Азербайджан занимается восстановлением освобождённых от оккупации земель.

Армения разграбила и разрушила наши города и сёла за время оккупации, а теперь прибегает к провокациям, дабы не позволить обеспечить мир и безопасность в регионе - в особенности, отказывается раскрывать карты минных полей, отметила С.Гафарова. Обстоятельно информировав Корчока об этом, она отметила, что отказ Армении выдать карты минных полей противоречит международным принципам.

По словам председателя Милли Меджлиса, по указу, который Президент Ильхам Алиев подписал в июле текущего года, были заново определены границы экономических регионов Азербайджанской Республики с созданием двух новых - Карабахского и Восточно-Зангезурского. Создание Зангезурского коридора обладает очень большим значением, ибо этот коридор сильно поспособствует как восстановлению региональных коммуникаций, так и развитию региона и поддержанию в нём мира и безопасности. Армении следует принять новую реальность и поступать сообразно ей. Азербайджан - страна, всегда готовая к сотрудничеству, неизменно поощряющая его. Платформы энергетического, транспортного и иного сотрудничества, предложенные Азербайджаном до сих пор в рамках региональных взаимоотношений, неизменно служили развитию всего этого региона.

По мере продолжения беседы также имел место обмен мнениями об ещё большем расширении экономических связей двух стран, мерах для увеличения торгового оборота, направленных против пандемии COVID-19 шагах, дальнейшем углублении сотрудничества после завершения пандемии и о других вопросах, интересующих обе стороны.