Дмитрий Муратов - лауреат Нобелевской премии мира за 2021-й год!

8 октября достоянием мировой общественности стала информация о присуждении Нобелевской премии мира за 2021-й год главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Премия присуждена с формулировкой: "За усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

В свете этой информации вспоминается, что в январе 1990 г. Д. Муратов в составе группы журналистов "Комсомольской правды" был командирован в Баку. Спустя 20 дней после трагедии Черного Января в "Комсомольской правде" появляется статья за подписью четырех корреспондентов газеты, среди которых и фамилия Д. Муратова. В материале, в частности, констатировалось, что входившие "с разных сторон" в Баку советские войска "в 00 часов 20 минут столкнулись с пикетами, блокирующими дороги". "В 00.20 и позже на улицах города еще многолюдно. У здания ЦК - митинг. На видеокассете...видны электронные часы. Время 00.51". Вслед за чем журналисты зафиксировали, что "впервые по радио" назначенный военным комендантом Баку "В. С. Дубиняк объявил о введении чрезвычайного положения лишь утром 20 января".

Далее в статье подчеркивалось, что "одними из первых вышли за ворота Сальянских казарм резервисты - люди, мобилизованные в срочном порядке из запаса". Входившие в состав резервистов лица "были не подготовлены. Не информированы. Не обучены. Людей давно штатских бросили в пекло", последствия чего "хорошо известны"(1).

Вместе с тем, Д. Муратов фактически оказался первым московским журналистом, не побоявшимся сказать правду о взрыве (и его подоплеке), происшедшем на Азербайджанском телевидении вечером 19 января 1990 г. Да, в августе 1990 г. военные эксперты общественной организации "Щит" (А. Евстигнеев, Г. Мелков, Б. Мурасов), в рамках проведенного ими независимого расследования о Январских событиях в Баку, раскрыли массу важнейших подробностей (которые центральные советские власти тщательно скрывали), в том числе озвучив заключение, что "энергоблок ТРЦ был взорван спецгруппой Советской Армии или КГБ СССР"(2), но в своей статье в "Комсомольской правде" за 25 ноября 1990 г. Д. Муратов предоставил немало конкретных данных о том событии.

Без каких-либо купюр Д. Муратов написал, что Москва "использовала силу оружия, когда возникла угроза жизни власти. Поэтому-то, по моему мнению, и необходим был новый, убедительный аргумент для установления военного режима и перенесения даты выборов" (подразумеваются должные состояться в марте 1990 г. выборы в Верховный Совет Азербайджана, на которых прогнозировалась победа Народного Фронта Азербайджана - прим. Авт.)". "И этот аргумент был найден", - пишет Д. Муратов. "Обратите внимание на логику официальной версии, - продолжает он, - объясняя причины ввода войск, ТАСС в числе других, давно известных, называет и новую: "прямое действие по захвату радиотелецентра". Пресс-центр МВД развивает тему: "в одной из секций главного энергоблока телевидения произошел сильный взрыв, по всей вероятности, самодельного (подчеркнуто мной.-Д. М.) взрывного устройства". А генерал-лейтенант Александр Овчинников 23 января в печати делает вывод: Экстремисты вывели из строя энергоблок телестанции".

"Именно этот вывод был широко распространен средствами массовой информации и официально фигурировал в документах союзного парламента. Такая версия позволяла оправдать и ввод войск, и объясняла, почему днем 19 января тогдашний председатель Совета Союза Евгений Примаков о чрезвычайном положении не сказал ни слова, а в 00 часов без уведомления населения оно было введено". "Сейчас я уверен, конкретизирует в статье Д. Муратов, именно взрыв на телецентре использовался как главный аргумент для применения силы, именно этот взрыв послужил причиной гибели десятков людей. После проведенного нами журналистского расследования готов утверждать: официальная точка зрения - ложь".

Ну а далее Д. Муратов оперирует данными, которые ему удалось установить. Как он отмечает, "вечером 19 января перед зданием проходной телевидения идет митинг. Территория охраняется курсантами Бакинского высшего общевойскового командного училища. Внутри находятся работники дежурной смены и военные. Посторонних за оградой нет".

Около 19.00 "в комнату дежурных энергетиков Романова и Гусейнова в сопровождении командира роты курсантов полковника Марка Давыдовича Шмоткина зашли четверо (возможно, пятеро) неизвестных. Курсантов и Шмоткина Гусейнов и Романов в лицо знали, этих людей - нет. Одеты они были странно. Спортивные костюмы под маскхалатами, кроссовки. Короткоствольные автоматы. Один из неизвестных держал в руках синюю спортивную сумку. Суть вопросов пришедших была проста: где находятся главные кабели питания, нет ли аварийной системы, есть ли возможность подключить вместо энергоустановки дизельные двигатели. Выяснив, что аварийной системы нет, дизели подключить невозможно, один из них ножом вскрыл линолеум, под которым лежали металлические плиты, закрывающие кабели.

По приказу "неизвестных" курсанты, стоящие на входе энергоблока, отконвоировали Романова и Гусейнова в гримуборную телестудии, где находились другие военнослужащие. Еще минут через 20-30 энергетики услышали глухой взрыв. Им велели не беспокоиться. Правильно, между прочим, сказали. Беспокоиться уже было нечего". Приблизительно через час-полтора Романова и Гусейнова, как объяснили, "для их же безопасности" переодевают в военную форму "и окольным путем, через ограду, под конвоем, переправляют в здание ВС республики, стоящее напротив телестудии".

Далее, пишет Д. Муратов, в "операции" происходит некоторая неувязка. Журналист раскрывает, что "снаружи и изнутри" здание Верховного Совета "охраняли военные, а на входе еще и местные милиционеры", которым "Романов с Гусейновым и начали кричать, что они не солдаты, что их силой переодели, предъявляли свои служебные удостоверения. Произошел конфликт, в результате которого постовые сдали энергетиков наряду местной милиции". После допросов "тот и другой скрывались у знакомых, где мы и нашли их через нескольких посредников".

"Романов и Гусейнов, - свидетельствует Д. Муратов, - не пострадали, а вот давший нам информацию о том, что, возможно и не экстремисты взорвали энергоблок, главный режиссер телевидения Васиф Бабаев был арестован. Арестован ночью, на глазах жены и дочери, с уверениями, что "сейчас даст показания и вернется". Вернулся он не "сейчас" - был переправлен в Ульяновск, в тюрьму УВД, по дороге избит, пробыл под стражей почти 40 дней".

Как было установлено в результате журналистского расследования, "при взрыве использовались бризантные взрывчатые вещества, основу которых составляют тротил и аммиачная селитра. Применяются они в основном для снаряжения мин и фугасов". "Предположительно. - написал Д. Муратов, - я уже мог бы назвать и спецподразделение, непосредственно осуществившее взрыв, но еще интереснее подождать результатов расследования дела и узнать, в чьей же оно все-таки компетенции". Другое дело, "не менее важно понять - кто из политиков отдал приказ на проведение акции". Ведь мы вновь столкнулись с ситуацией, при которой "государственная безопасность" понимается лишь как безопасность государства, а не его "подданных"". Мы вновь столкнулись с ситуацией, - резюмирует журналист, - когда охрана самого себя делает государство опасным".

И уже в заключении этого "взрывного" (во всех смыслах слова) материала Д. Муратов отметил, что "выборы в Азербайджане между тем действительно были перенесены, проходили они в условиях чрезвычайного положения, наблюдателей из других регионов отлавливали и отправляли восвояси, избирательная комиссия республики завалена десятками жалоб"(3).

Наверняка, комментарии к вышеотмеченному излишни. За исключением констатации, что подача данных в том ключе, в котором их в 1990 г. преподнес Д. Муратов, требовало значительной смелости. Так как официальная советская пропаганда несла в массы в корне иной оттенок имевшего место в Баку в 1990 г.

Дмитрий Муратов, поздравляем Вас с залуженной наградой!

1.Борис Вишневский, Андрей Крайний, Дмитрий Муратов, Геннадий Сапронов. Баку. Что случилось? "Комсомольская правда", 10 февраля 1990 г

2.Январь в Баку. Результаты незасисимого расследования. "Московские новости", №32, 12 августа 1990 г.

3.Д. Муратов. Как взрывали телецентр. "Комсомольская правда", 25 ноября 1990 г.

Теймур Атаев