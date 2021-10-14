Армения разрушила 95% исторических и культурных памятников в Карабахе

"В период армянской оккупации в Карабахе и прилегающих территориях было разрушено 95% исторических и культурных памятников, принадлежащих азербайджанцам".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом министр культуры Анар Керимов сказал в интервью агентству Anadolu.

Министр сказал, что Армения в период оккупации нанесла большой ущерб инфраструктуре, историческим и культурным памятникам и даже кладбищам в регионе:"Это военное преступление и преступление против человечности. Армения на протяжении 30 лет проводила в отношении азербайджанского народа не только политику этнической чистки, но и культурной. Их цель ясна. Они стремились стереть следы азербайджанцев, проживающих там веками. С этой целью систематически уничтожались исторические и культурные памятники Азербайджана. На бывших оккупированных территориях ранее было зарегистрировано 706 памятников истории и культуры. Мы установили, что 95 процентов этих памятников были разрушены".

A.Керимов также коснулся отношения армян к мечетям: "Несмотря на то, что они разрушили жилые дома, они сохранили некоторые мечети. Там они держали свиней. Это делалось сознательно, чтобы оскорбить религиозные чувства азербайджанского народа. Это неуважение не только к Азербайджану, но и ко всему исламскому миру".