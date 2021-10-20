https://news.day.az/politics/1393773.html МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной освобождения от оккупации Зангилана - ФОТО
МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной освобождения от оккупации Зангилана - ФОТО
На странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter размещена публикация в связи с годовщиной освобождения Зангилана от армянской оккупации.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"20 октября 2020 года под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия подняла наш трехцветный флаг в Зангилане".
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