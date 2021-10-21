https://news.day.az/politics/1394363.html Позиция Турции по открытию Зангезурского коридора не изменилась - Эрдоган
Позиция Турции по открытию Зангезурского коридора не изменилась - Эрдоган
Позиция Турции по открытию Зангезурского коридора не изменилась.
Как передает в четверг Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, отвечая на вопросы журналистов после возвращения в Анкару из Африки, передает Day.Az.
Подчеркнув, что Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану по обезвреживанию мин, Эрдоган напомнил, что его страна отправила в Азербайджан устройства для поиска мин.
Отметим, что 26 октября президент Турции посетит с однодневным визитом Азербайджан.
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