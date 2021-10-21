Позиция Турции по открытию Зангезурского коридора не изменилась.

Как передает в четверг Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, отвечая на вопросы журналистов после возвращения в Анкару из Африки, передает Day.Az.

Подчеркнув, что Турция продолжит оказывать поддержку Азербайджану по обезвреживанию мин, Эрдоган напомнил, что его страна отправила в Азербайджан устройства для поиска мин.

Отметим, что 26 октября президент Турции посетит с однодневным визитом Азербайджан.