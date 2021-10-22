В Иране осознали тщетность давления на Азербайджан

Положительные тенденции в ирано-азербайджанских отношениях еще раз продемонстрировали, что Азербайджан - сильное государство, и правда на его стороне. Наша страна заинтересована в защите своих прав и построении равноправных отношений с партнерами на основе учета взаимных национальных интересов. Последние события показали, что Азербайджан не позволит другим странам вести себя свысока в отношении себя, и всегда готов решительно отстаивать свои суверенные права и территориальную целостность.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

Депутат напомнил, что Азербайджан справедливо потребовал от иранских бизнесменов прекратить незаконные поездки на азербайджанские территории, временно находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев.

"С этой целью, в первую очередь, были отправлены соответствующие сообщения по дипломатическим каналам. Позже наше государство направило Ирану официальную ноту протеста по этому поводу. В отсутствие адекватной реакции на вышеперечисленные действия, Азербайджан предпринял необходимые меры и решительные шаги", - заявил он.

Наш собеседник подчеркнул, что никто не может воздействовать на Азербайджан методом диктата и давления, а также навязывать нашей стране свою волю.

"Ни угрозы со стороны Ирана, ни военные учения Исламской Республики не испугали Азербайджан. Наша страна продемонстрировала свою твердую позицию, давая понять, что будет адекватно реагировать на любое давление на всех уровнях. В то же время, эти процессы позволили выявить отдельные лица, организации и шпионскую сеть, обслуживающие интересы иностранного государства. Напряженность в ирано-азербайджанских отношениях также нанесла серьезный удар по Армении. Попытки Армении создать некий "коридор" в обход Азербайджана не увенчались успехом. Все это стало возможным благодаря решительной политике Президента Ильхама Алиева. Глава государства еще раз доказал, что национальные интересы Азербайджана превыше всего", - заключил Джавид Османов.