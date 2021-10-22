https://news.day.az/politics/1394902.html Азербайджанский спецназ продолжает тактико-специальные учения в ночное время - ВИДЕО
Азербайджанский спецназ продолжает тактико-специальные учения в ночное время - ВИДЕО
Тактико-специальные учения воинских частей и подразделений Сил специального назначения, начавшиеся с ночи 14 октября, продолжаются в ночное время в труднопроходимой горной и скалистой местности.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
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