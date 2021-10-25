Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с делегацией НАТО

25 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой, сообщает Day.Az.

Поприветствовав гостей, начальник Генерального штаба отметил, что после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, боеспособность азербайджанской армии еще более возросла.

Генерал-лейтенант К.Велиев подчеркнул, что сотрудничество в рамках концепции операционных возможностей имеет особое значение, а также высоко оценил вклад НАТО в подготовку наших подразделений в этой сфере.

Генерал-майор Ф.Дъелла, выразив удовлетворение первым визитом в нашу страну, высоко оценил деятельность военнослужащих азербайджанской армии во всех сферах партнерства с НАТО, в том числе их участие в миротворческих операциях.

На встрече были обсуждены перспективы развития в различных сферах сотрудничества с НАТО.