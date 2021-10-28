Парламент Армении расстреляли по приказу Кочаряна

22 года назад в Ереване расстреляли парламент.

27 октября 1999 года пятеро вооруженных людей ворвались в зал заседаний армянского парламента. Ворвавшиеся потребовали от депутатов отключить сотовые телефоны и лечь на пол. Террористы, по свидетельству очевидцев, пребывали в крайне возбужденном состоянии и заявили, что совершают государственный переворот.

Террористы расстреляли премьер-министра Вазгена Саркисяна, председателя Национального собрания Карена Демирчяна, двух его заместителей - Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, троих депутатов - Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абраамяна, а также министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна. Ранения получили семь человек - депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Геворкян и Эмма Худабашян, министр приватизации Павел Галтахчян. Более 40 человек оказались в заложниках.

Группу вооруженных лиц возглавлял бывший журналист Наири Унанян. Суд над группой Унаняна длился почти три года: с февраля 2001-го по ноябрь 2003 года. Потерпевшими по делу был признан 91 человек, 129 человек были допрошены в качестве свидетелей. Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному заключению. Гамлет Степанян - к 14 годам лишения свободы. Высшая мера наказания в виде расстрела не была применена, так как в 2003 году в Армении отменили смертную казнь.

По мнению армянских блогеров и аналитиков, случившееся изменило Армению и предопределило развитие событий в стране на последующие годы.

Как пишут сегодня армянские Телеграм-каналы, стрельба была слышна на улицах за стенами парламента. Через полчаса после первых выстрелов к зданию парламента стали стекаться люди и подъезжать машины скорой помощи и полиции. Здание окружили подразделения внутренних войск. Группа террористов взяла в заложники депутатов и членов правительства. Террористы, удерживавшие в зале заседаний Национального Собрания около 50 депутатов и министров, потребовали, чтобы для переговоров к ним прибыл лично президент Армении Роберт Кочарян.

В Армении сегодня не сомневаются, что теракт в парламенте - дело рук Кочаряна. Вазген Саргсян представлял для него серьезную помеху на пути к абсолютной власти, и потому его следовало убрать. Это было соперничество двух кровавых полевых командиров, отличившихся на полях захватнической войны в Карабахе и после свержения Левона Тер-Петросяна стремившихся к власти в Армении. Просто Роберт Кочарян оказался более хитрым и менее разборчивым в средствах.

В последствии Кочарян написал книгу о своем "героическом" пути к власти, в которой утверждал, что его чуть ли не умоляли возглавить страну, а он отказывался, так как был гражданином Азербайджана. И Вазген Саркисян со своими юристами, дабы увидеть его во власти, придумал обоснование его гражданства.

В Армении эти "воспоминания" считают аморальными, так как Кочарян обосновывает свою правоту свидетельствами людей, которых уже нет в живых. Вазген Саргсян, как и Кочарян, тоже желал стать президентом, при этом пользовался большим авторитетом, поэтому его блок в 1999 году полностью переигралкарабахцев, взяв подавляющее большинство мандатов в парламенте. Этим соперник Кочаряна подписал себе смертный приговор, потому что превращал того в "свадебного генерала". Робик не желал быть президентом без власти и нашел, как подкорректировать ситуацию.

Напомним - обо всем этом пишут армянские источники в соцсетях.

Так вот, Кочарян устранил все препятствия на пути к президентскому креслу и абсолютной власти. Ни народ Армении, ни политические силы не хотели видеть карабахца во главе страны. Его "боевой путь" нисколько не впечатлял общественность, поэтому на поддержку масс он не рассчитывал. Он рассчитывал только на свою хитрость и беспринципность. Ему удалось проложить себе дорогу по трупам, обвести Вазгена Саргсяна вокруг пальца и стать таки президентом. Но соперник все равно оставался серьезным препятствием. И наступило 27 октября 1999 года. Саргсян и его союзник Демирчан были расстреляны в упор. Унанян для того и пришел в парламент, чтобы ликвидировать этих деятелей, мешавших Кочаряну получать удовольствие от власти.

Грязные фокусы Робик проделывал и в ходе последующих президентских выборов. В рамках той же философии был расстрелян митинг в 2008 году. В последовавшие после расстрела парламента годы Роберт Кочарян продолжал расчищать место под солнцем для карабахского клана и грабить страну. А в 2008 году, утомившись и присытившись, обеспечив себе безбедное и безопасное существование на десятилетия вперед, он передал кресло Сержу Саргсяну.

Кровь бывших соратников остается на его руках. И никакие версии случившегося 27 октября не могут избавить Робика от шлейфа грязи и преступлений, ползущего за ним. И если кровь невинных азербайджанских детей не считается в Армении поводом для презрения к Кочаряну, то пусть ненавидят убийцу хотя бы за кровь собственных граждан.

Зульфугар Ибрагимов