Соцсети высмеяли поведение Симоньян на Валдайском форуме - "Не застрял ли там бобёр..."

Известная провокаторша, крестная мама всея армян и самая ярая "русская патриотка", главный редактор МИА "Россия Сегодня", информационного агентства "Sputnik" и телеканала RT Маргарита Симоньян вновь стала объектом насмешек пользователей соцсетей.

Дело в том, что в Сети распространилось видео, на котором был запечатлен "высокий уровень" культуры и воспитания одиозной пропагандистки: перед выступлением на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" (судя по окружающей обстановке), Марго решила не самым лицеприятным образом провести "техосмотр" своего главного пропагандистского орудия - рта, который регулярно изрекает провокационные мысли, ложь, клевету и другую разного рода ересь, приносящую Симоньян миллионы за счет российских налогоплательщиков.

В ходе подготовки к озвучиванию очередной душераздирающей псевдопатриотической речи, о которой мы уже писали ранее, прозванная в народе за свои странные гастрономические пристрастия боброедкой Симоньян, не стесняясь окружающих, сначала проверила, не застряли ли между зубами кусочки очередного бобриного шашлыка, а затем, далеко высунув свой длинный язык, "заглянула себе в душу" по самые гланды.

Указанный конфуз (хотя, судя по уверенному виду главреда RT, ее вряд ли что-то смутило в данной ситуации) стал поводом для целой серии издевательских комментариев в адрес Марго, таких, как "Не застрял ли там бобёр...", "На чужой каравай рот не разевай", "Вызывайте экзорциста", "Зачем ей зеркало? Только радикальная пластическая хирургия и курс агрессивной психиатрии что-либо исправят" и прочие. К сожалению, самые интересные комментарии не позволяет нам опубликовать цензура, в виду их непечатности.

Представляем вниманию читателей указанные кадры, ставшие объектом насмешек пользователей соцсетей:

Талех Агавердиев