Всероссийская армянская затычка Маргарита Симоньян

Мы не раз писали уже о том, как главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян старается быть впереди России всей и казаться больше "русской патриоткой", чем любой русский. Не стала изменять себе всероссийская армянская затычка и в ходе выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Начала она свое выступление, что неудивительно, с самопиара. Рассказывала о том, в каких тяжелых условиях приходится работать ее конторе в США, Европе, как их всячески притесняют, что они работают почти подпольно, и что якобы самой Симоньян даже грозит до пяти лет лишения свободы, если она посетит Штаты. Одним словом, всячески пыталась продемонстрировать, что готова голову на плаху положить ради русских.

Также в ходе своего выступления Марго выразила "искреннее" переживание за русских, которые "деятельно защищают русский мир, русский язык в разных странах мира, иногда рискуя своей жизнью и свободой да и кровью", и призвала президента России Владимира Путина облегчить получение российского гражданства для всех русских. Не преминула она при этом упомянуть жителей Донбасса, который сама Россия на официальном уровне признает территорией Украины.

Сегодня, из-за всех известных причин, государственные отношения между Россией и Украиной находятся на, мягко говоря, низком уровне. И вместо того, чтобы искать пути примирения, одна из передовых пропагандистов армянского происхождения Маргарита Симоньян продолжает подливать масла в огонь, дабы полыхнуло. В этом контексте не лишним будет вспомнить вояж так называемых российских журналистов - Симоньян, Кеосаян, Бабаян в Донецк с целью проведения форума "Русский Донбасс", который, как и следовало ожидать, вызвал напряжение в украинском обществе. Примечательно, что так называемый "русский форум" представляли одни армяне. Кстати, информационную поддержку этого специфического мероприятия осуществлял Telegram-канал WarGonzo, создателем которого является руководитель ряда российских медиахолдингов, армянский националист Арам Габрелянов.

Или слова Марго на передаче "Право голоса", где ведущим является такой же псевдопатриот России Роман Бабаян: "...Моя позиция, которую я высказала, когда мы были на Донбассе, остается прежней. Россия матушка, забери Донбасс домой. Я считаю, что этого хотят подавляющее большинство людей в России...я считаю, что это было бы в наших интересах...". Из речи главного редактора RT ясно, что ей очень хочется нового витка войны во взрывоопасном регионе. Еще в январе МИД России в лице Марии Захаровой намекнул Марго, что она не является ни госслужащим, ни чиновником, и что позиция Симоньян по Донбассу является ее личной точкой зрения, не имеющая ничего общего с официальной позицией России.

То есть, мнение Симоньян прямо противоположно официальной позиции Кремля. Очевидно, что это часть замысла глобальных кукловодов, которые посредством "пятой колонны" в Москве в лице Симоньян и прочих подобных ей провокаторов пытаются дестабилизировать ситуацию как в России, так и вокруг нее, и неотъмлемой частью этого замысла является перевести русско-украинский конфликт в новую стадию.

Проявилась поджигательская сущность горе-пропагандистки и когда она рассказывала российскому президенту о том, как видеохостинг Youtube удалил два немецких канала Russia Today. Отметив, что мол это не "частная лавочка, государственный проект, который мы делали не для себя, а для Родины", Маргарита Симоньян слезно просила о защите в виде ответных мер. На что, однако, Владимир Путин ответил, что в этом вопросе "нужно быть аккуратными". Марго настойчиво попыталась пару раз переубедить главу российского государства, подразумевая введение санкций, однако Владимир Путин остался непреклонен: "Что касается ответных мер, повторяю ещё раз, главное, чтобы они не были контрпродуктивными для нас. Я не против, просто не хочу, чтобы они были контрпродуктивными".

Неудивительно, что Симоньян настаивала на своем и ей чужда позиция российского президента. Ведь оскорбления народов, отдельных личностей и государств для симоньяновской конторы - дело нормальное и привычное. Марго привносит в повестку многонациональной и поликонфессиональной России, где мирно сосуществуют христиане и мусульмане, тему религиозной вражды, пропагандирует в России армянскую террористическую акцию "Немезис", оправдывая армянских палачей и преступников, призывает к захвату Тбилиси, устраивает провокации против Турции, призывает к бойне между Россией и Украиной, одним словом, ведет полностью контпродуктивную деятельность, целью которых является нанесение ущерба государственным интересам России. Но при все этом продолжает называть себя "русской патриоткой".

Это укладывается в стратегию армянского лобби в России - всячески показать себя пророссийскими, причём более прорусскими, чем сами русские. И в качестве всероссийской затычки в армянском лобби выбрали Маргариту Симоньян, используют для этого её высокую позицию, на которую армяне сами и вывели её ранее. При этом, прикрываясь "русским патриотизмом", представители армянского лобби выступают в роли провокаторов и намеренно пытаются обострить отношения России с соседями.

А что ещё остаётся делать армянам, когда они проиграли свою карабахскую авантюру и у них не осталось ничего из того, что позволяло им представлять себя миру как мучеников. Вот и выбрали новую тактику. Смешно, да и только.

Талех Агавердиев