Рассорим Анкару с Москвой - антитурецкий вброс Жириновского и Симонян

Известный клоун и скандалист, который уже не один год шокируется публику своими эксцентричными выступлениями на политическом манеже, депутат Государственной Думы России и лидер одной одной из трех крупнейших фракций (ЛДПР) Владимир Жириновский с возрастом все больше впадает в маразм. Это как раз именно тот случай, когда возраст пришел один, без мудрости.

Пожилой скоморох, чья политическая деятельность с начала века состоит исключительно из позорных выходок на различных ток-шоу, скандалов, бредовых заявлений и генерирования мемов в Сети, много лет отравляет общественно-политическую среду России. Его уже давно не воспринимают всерьез в России, с издевкой называя "Жириком", но если раньше его выходки и "предложения" вызывали смех, то в последнее время они вызывают лишь сожаление к выжившему из ума старому человек. Будучи как неполноценным дипломатом, так и неполноценным политиком, Жириновский, своими агрессивными, больными неоимпериалистическими заявлениями вредит российским интересам, препятствуя установлению и развитию доверительных международных отношений. Ведь в современном мире сферы влияния государств определяются их экономической мощью, приверженностью провозглашаемым принципам, справедливым поведением в международных отношениях, а не агрессивными заявлениями и ультранационалистическими призывами их политиков.

Маразматичный Жирик, постоянно кичась своим востоковедческим и юридическим образованием, выступает с такими глупыми заявлениями и прогнозами, что он кажется вознамерился поссорить Россию со всем миром. Приче особое место в деятельности Владимира Вольфовича занимает борьба с ненавистной им Турцией и всем тюркским.

Очередной антитурецкий бред бессменный лидер ЛДПР озвучил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", фактически выразив территориальные претензии к Турции. Но на этот раз это не было театром одного актера. Одиозный политик решил представить политическую миниатюру, которую условно можно назвать "Барин и верный холоп", на пару с другой, не вызывающей симпатий личностью (только уже в медиа-пространстве) - главным редактором RT и МИА "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян.

В словесной полемике с известной провинциальной скандалисткой и пропагадисткой Жирик заявил, что "при жестком режиме в России, как при царе, армяне получат Арарат (Агрыдаг-ред.) и Карс, а при демократах типа Ельцина армяне потеряют и Ереван (Иреван - ред.)". При этом, ностальгирующий по царской России Владимир Вольфович, во-первых не уточнил, к какому режиму относит действующие власти РФ, а во-вторых - сам того не ведая, фактически заявил, что армяне появились на Кавказе только благодаря Российской империи, и существованием своего государства обязаны союзнику, не имея возможности самостоятельно удержать даже подаренную им столицу. Поэтому несостоявшийся дипломат и горе-востоковед предлагает вассалам поддержать восстановление империи и получить еще немного и турецких территорий с барского стола.

Но наиболее яркую роль в этом мини-спектакле сыграла "русская патриотка" Марго, которая постоянно пытается предстать перед аудиторией более русской, чем любой житель РФ русской национальности. Паразитирующая на российских СМИ армянская националистка и провокаторша, которая своими скандальными заявлениями не раз наносила ущерб государственным интересам РФ и навлекла санкции на руководимый ею канал, словно, поставила перед собой цель выставить Россию агрессором, посягающим на территории других государств.

Решила не отходить от своего амплуа Симоньян и на этот раз. В ответ на "щедрое" предложение Жирика Марго произнесла следующую душещипательную реплику: "Я, конечно, хочу вернуть Карс и Арарат (Агрыдаг-ред.). России. Которой они и принадлежали до позорного Карсского мира, когда они от России ушли. Я человек вполне себе имперского, российского сознания - я вообще хотела бы вернуть все. И то, что по не менее позорному, а может, и более позорному Брестскому миру, когда мы отдали треть населения и огромные части территорий своей страны". Как видно, Симоньян уже не скрывает имперских амбиций, заложенных ее армянским генетическим кодом, только подает это под "российским соусом". Неясно только, об "огромных частях территории" чьей страны именно говорит Симоньян. Неужели, регулярно напоминающая о том, что она является чистокровной армянкой Маргарита, настолько заигралась в "русский патриотизм", что решила отречься от своей родины? Либо лицемерный главред настолько вольготно чувствует себя в российском медиа-пространстве, что уже и Россию считает армянской? Потому что сразу после указанных выше "патриотичных" речей она заявляет, что "Арарат (Агрыдаг-ред.), как известно, является символом Армении". Если он якобы является символом Армении, то почему она хочет вернуть его России? Неужто профессиональная пропагандистка невольно признала, что нет никакого армянского государства, а есть лишь полностью зависимый от России сателлит? Как всегда, в речах Марго сложно найти логику и здравый смысл.

Завершилась же эта несмешная миниатюра цитированием со стороны Симоньян русского поэта Сергея Есенина, чьи строки из стихотворения про переломные события начала ХХ века, отражающего переживания поэта в связи с переменами в общественном строе новой России, она по старой армянской првычке исказила и подогнала под пропаганду империализма: "Я буду воспевать всем существом в поэте Шестую часть земли с названьем кратким "Русь". Пусть вернется нам эта шестая часть земли, и мы будем вполне счастливы и довольны", - заключает Симоньян, светясь от возможности невпопад "блеснуть эрудицией". Занавес. Разве что слезу не пустила.

Следуя примеру Симоньян тоже хотелось бы перефразировать строки другого великого русского поэта - Михаила Юрьевича Лермонтова: "Всё это было бы смешно, когда бы не было...когда бы не было показано в эфире федерального канала". Грустно осознавать, что на российском телеканале выделяются десятки часов эфирного времени для того, чтобы "кружок по интересам" регулярно собирался практически в неизменном составе и извергал поток бреда. Что в контексте якобы "русского патриотизма" личности, наподобие Жириновского и Симоньян, выполняют реверансы друг перед другом, и делают глупые, агрессивные заявления, которые идуи вразрез с интересами России.

Присутствие Жириновского в российской политике наносит серьезный удар по системе внутриполитических отношений России и мешает ей развиваться. Владимир Вольфович на старости лет будто намеревается развалить страну изнутри и поссорить со всеми соседями и партнерами, чтобы оставить ее в одиночестве и изоляции. А алчная армянская националистка своими выходками уже много лет позорит авторитет российских СМИ и выполняет роль пятой колонны Запада в Москве. Политики вроде Владимира Жириновского, Маргарита Симоньян и другие армянские захватчики российских СМИ - все эти псевдопатриоты намеренно разжигают межнациональную рознь, делают все возможное, чтобы через информационное поле втянуть Россию в войну с Турцией. Остается надеяться, что в России в скором времени, наконец, поймут, какой вред они наносят национальным интересам, их грязные намерения, и очистят информационное пространство от этих паразитов и клоунов.

Талех Агавердиев