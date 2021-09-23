Жириновский решил поссорить Россию со всеми партнерами

Как правило, человек с возрастом становится мудрее и рассудительнее, стараясь не вызывать конфликтов с окружающими, стремясь к миру и спокойствию.

К сожалению, эта прописная истина абсолютно не относится к небезызвестному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который день от дня впадает в маразм, становясь агрессивнее и болтая чушь налево и направо.

На этот раз глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал прекратить оказывать всестороннюю помощь зарубежным странам.

"Наша страна помогала 70 лет всему миру! Отдали все наши богатства чужим партиям, другим странам! И вот с этим я боролся, и ЛДПР боролась, и борется, чтобы прекратить им помогать!", - сказал Жириновский, пытаясь оправдать деятельность своей партии, которая за столько лет ничего толком не добилась в РФ.

По его мнению, с союзниками нужна политика "бдительного дружелюбия", а не гуманитарной помощи, намекая на Армению, которая вечно что-то клянчит у России.

Ну, что сказать...Во-первых, по поводу Армении Жириновский прав - давно пора оторвать от себя эту пиявку, высасывающую все ресурсы, которые могли бы быть потрачены на нужны россиян. Армянское государство на протяжении многих лет пытается выдать себя независимым, однако, оно всегда жило, живет и будет жить за счет подачек Российской Федерации. При этом, находясь в России, армяне там паразитируют. Как минимум, можно вспомнить российское телевидение и СМИ, контролируемые в основном армянским лобби. Симоняны, Багдасаровы, Габреляновы работают против интересов россиян, наживаясь на государственных деньгах. Карнауховы, Милоновы, Затулины зачастую тоже выступают против интересов российского государства, пытаясь оттяпать от армян немного наворованных из бюджета рублей или долларов, посланных армянскими олигархами. Не стоит забывать еще и о невиданных до сегодняшних дней масштабах русофобии, которая существует среди армян и Армении, и за ее пределами.

Во-вторых, бессменный лидер ЛДПР, как всегда, выразился радикально, смешав с Арменией все остальные страны. Даже те страны, которые имеют добрососедские отношения и выгодные экономические проекты. Да, он пытался намекнуть и на Азербайджан. И не удивительно. Маразматичный Жирик, постоянно апеллируя своим востоковедческим и юридическим образованием, мешая факты и даты, выступает с такими, порой глупыми заявлениями и прогнозами, что он кажется вознамерился поссорить Россию со всем миром. Особое место в деятельности Владимира Вольфовича занимает борьба с ненавистной им Турцией и всему тюркскому. Эту же ненависть он перенёс и на независимую Азербайджанскую Республику, которую также ненавидит всеми фибрами своей души за то, что азербайджанцы и турки братья.

Жириновский со своими подобными бредовыми заявлениями о том, что РФ необходимо порвать отношения со всеми странами, фактически, как и вышеупомянутые армянские паразиты, идет против интересов Москвы, которая за дружбу с добрососедскими странами. Кажется, Вольфович, страдая от старости лет, опять попытался пропихнуть свои антиазербайджанские идеи, забыв о том, что Азербайджан и Россия стратегические партнеры, соседи и друзья, у которых есть множество перспективных, взаимовыгодных экономических проектов.

Азербайджану, по большому счету, до лампочки все пустые заявления главы ЛДПР, которого больше видят в качестве смешного мема, а не парламентария. Просто ощущение, что у Жириновского постепенно развивается еще и болезнь Альцгеймера, поэтому мы ему напомним:

Отношения между Азербайджаном и Россией основаны на дружбе глав наших государств, имеют исторические корни и носят характер стратегического сотрудничества. Наши страны заинтересованы в углублении, развитии и укреплении двусторонних отношений, и в связи с этим действует межправительственная комиссия по расширению сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Российское государство, в отличие от Жириновского, уважает независимость Азербайджана и видит в нем равноправного и надежного партнера. Сегодня Азербайджан определяет повестку дня региона. Россия поддерживает Азербайджан в достижении прочного мира и безопасности в регионе. Кстати, Россия активно работает и сотрудничает и с Турцией, как в области строительства атомной электростанции, так и в области экспорта российского газа.

Владимир Вольфович на старости лет будто намеревается развалить Россию изнутри и поссорить со всеми соседями и партнерами, чтобы оставить ее в одиночестве и изоляции. Возможно, для этого Жириновский много лет отравляет общественно-политическую среду РФ. Такие, как он, Затулин, Милонов больше всего вредят России. Потому что такие агрессивные, больные подходы вызывают недовольство народов стран, которые когда-то были частью того же государства, что и Россия, и препятствуют установлению и развитию доверительных международных отношений. В современном мире сферы влияния государств определяются их экономической мощью, приверженностью провозглашаемым принципам, справедливым поведением в международных отношениях, а не агрессивными заявлениями и ультранационалистическими призывами их политиков. Надеемся, хотя бы это Жирик не забыл.

М.Ахмедзаде