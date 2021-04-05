Симоньян призывает к бойне между Россией и Украиной

Довольно много эпизодов встречалось по поводу того, что ряд представителей армянского народа за рубежом выступают в роли провокаторов и намеренно выступают за обострение отношений с соседями той страны, в которой они проживают.

Сегодня, из-за всем известных причин, государственные отношения между Россией и Украиной находятся на, мягко говоря, низком уровне. И вместо того, чтобы искать пути примирения, одна из передовых пропагандистов армянского происхождения Маргарита Симоньян продолжает подливать масла в огонь, дабы полыхнуло.

На передаче "Право голоса", где ведущим является такой же псевдопатриот России Роман Бабаян, "королева Марго" неизменно чувствует себя как рыба в воде. Вот и на последнем выпуске ТВ-шоу, взяв микрофон в руки, Симоньян тут же начала свое традиционное толкание речи.

"...Если Россия действительно размещает 4000 военных на границе с Украиной, я очень рада. Если нет, то мне грустно. Потому что моя позиция, которую я высказала, когда мы были на Донбассе, остается прежней. Россия матушка, забери Донбасс домой. Я считаю, что этого хотят подавляющее большинство людей в России...я считаю, что это было бы в наших интересах...", - такое заявление вышло из уст горе-пропагандистки.

Что ж, удивительно не столько то, о чём говорит Симоньян. К ереси данной барышни привыкли уже многие зрители российских телеканалов, у которых данные высказывания вызывают тошнотворный рефлекс. Поразительно то, что Симоньян продолжает безнаказанно учить простых русских как им поступать и единолично распоряжается их судьбой.

На государственном уровне Россия неоднократно заявляла, что конфликт на Донбассе должен быть урегулирован в рамках Минских соглашений, которые в конечном итоге подразумевают возврат неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области в состав Украины. Ещё в январе МИД России в лице Марии Захаровой намекнул госпоже Симоньян, что она не является ни госслужащим, ни чиновником, и что позиция Симоньян по Донбассу является её личной точкой зрения, не имеющая ничего общего с официальной позицией России.

Из речи Симоньян ясно, что ей очень хочется нового витка войны во взрывоопасном регионе. Чтобы российские и украинские родители оплакивали своих детей. То есть, мнение Симоньян прямо противоположно официальной позиции Кремля. А чьи интересы защищает Симоньян - это уже отдельный вопрос, которым должны заниматься правоохранительные органы России.

Если Симоньян считает себя умнее всех, то ей было бы гораздо уместнее дать пару советов своей исторической родине, которая как показала Вторая карабахская война, так и не смогла превратиться в полноценное государство. Волчиха рядется в овечью шкуру ради своих шкурных интересов - именно так можно охарактеризовать данный персонаж, коим является Симоньян.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az