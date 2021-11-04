Армении предстоит ответить за экотеррор в Карабахе: о провальном вояже Армена "Пашиняна" в Глазго

Конференция по климату в Глазго обернулась полным провалом для президента Армении Армена Саркисяна, который, наверняка, сто раз пожалел о своем решении посетить Великобританию.

Неудача настигла Саркисяна сразу, как только он вышел к трибуне. Представляя президента Армении участникам саммита, модератор назвал его "Арменом Пашиняном", на что обиженный Саркисян возмущенно поправил председателя.

Речь Армена Саркисяна на конференции получилась монотонной и невразумительной. Зал был практически пуст, а та немногочисленная аудитория, присутствовашая во время выступления президента Армении, в своем большинстве предпочла погрузиться в смартфоны, нежели слушать стандартные клише Саркисяна про климатические проблемы.

Понимая, что по теме проблемы климата ему в качестве президента Армении нечего рассказать гостям саммита, Саркисян пошел по пути обычного армянского пропагандиста, у которого всегда и во всем "виноват Азербайджан". Президент Армении выдвинул смехотворные обвинения в адрес нашей страны, якобы Азербайджан "несет ответственность за экологическую катастрофу в Карабахе".

Впрочем, не стоит удивляться, армянам нет равных в лицемерии и перевирании фактов. Ведь весь мир на протяжении почти тридцати лет был свидетелем экотеррора, совершенного армянскими агрессорами на наших территориях. Посетившие Карабах иностранные журналисты, эксперты и политологи регулярно писали материалы, делали репортажи, составляли доклады и отчеты о варварстве армянских оккупантов, подтвержденные многочисленными фактами.

Армяне нанесли серьезный ущерб водным ресурсам Азербайджана. Заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки. Согласно результатам исследований, порядка 350 миллионов м3 воды, проходящей через территорию Армении, ежегодно загрязняется химическими веществами. Все отходы предприятий Армении сбрасываются в реки, впадающие в Азербайджан. Биохимический анализ рек, текущих из Армении в Азербайджан, показывает, что вода этих горных рек насыщена вредными отравляющими веществами и промышленными отходами.

Большой урон армянские агрессоры нанесли реке Охчучай на территории Зангиланского района. Во время оценки экологического состояния освобожденных от оккупации территорий, было выявлено, что в реке Охчучай погибло более 500 форелей и других рыб. Тем самым был нанесен ущерб природе и животному миру всего региона в целом, учитывая географическое соседство Зангиланского района с Ираном.

Серьезную угрозу для всех стран региона представляет Мецаморская АЭС, которую армяне так и не собираются закрывать, несмотря на многочисленные призывы и требования Европейского союза. Находящаяся в аварийном состоянии атомная электростанция располагается в сейсмоактивной зоне, где вероятность серьезной аварии чрезвычайно высока. Однако правительством в Армении не предпринимаются никакие меры для модернизации АЭС в целях обеспечения безопасности. Видимо, предпочитают сидеть на пороховой бочке.

На ликвидацию последствий армянского экотеррора на освобожденных от оккупации территориях потребуется много лет, усилий и финансовых затрат. Поэтому Армения, как страна, несущая ответственность за преступные деяния в Карабахе, должна возместить Азербайджану ущерб за урон окружающей среде.

Так что попытки Армена Саркисяна представить Армению мировому сообществу на саммите в Глазго в качестве "невинной овечки" обречены на провал. Вместо того, чтобы искать ответ на вопрос "как избежать наказания", армянскому руководству следовало бы вовремя признать ответственность за свои экологические преступления. Лживые климатические тезисы армянского президента не смогут спасти Армению от избежания наказания, пора бы соседям понять эту истину.

Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az