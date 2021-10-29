"Оракул" задним числом: почти каминг-аут Армена Саркисяна

Было понятно, что в этой войне Армения была не впереди Азербайджана, а позади - в плане подготовленности и военной, и технологической.

Об этом в интервью РБК заявил президент Армении Армен Саркисян." Оракул", однако. С тем лишь уточнением, что "пророчество" свое он сделал после поражения Армении в 44-дневной войне, а не до него.

"Когда я говорю позади, я имею в виду, что мы должны иметь свои беспилотники, то есть создать свои собственные. Ведь Азербайджан использовал не свои беспилотники - турецкие, израильские. Армении нужно было подготовиться к такой войне, к войне 21-ого века", -уточнил он. Снова "секрет Полишинеля". Вот слушаю Саркисяна и невольно задаюсь вопросом - он, когда справляет большую нужду, сначала штаны снимает или же там иная последовательность?

Просто напомню, что до 44-дневной войны Саркисян также делал утопические, но привычные для армянского политика заявления. Реже и не так категорично, как тот же премьер-министр Никол Пашинян с его фразой про "Караба-это Армения и точка", но в том же духе. И про тотальное отставание Армении в уровне боеготовности Саркисян тогда не говорил. Не модная, мягко говоря, это была тема.

Проще было врать, соучаствовать в тиражировании мифов о "непобедимости" армянской армии. Тем поразительнее слышать от президента РА то, что в иных случаях называют каминг-аутом. Кстати, всю эту процедуру Саркисян попытался представить максимально помпезно. Так, на вопрос почему Армения была позади, можно ли сказать, что это связано с уверенностью в победе, как это было в 90-ых годах, он сказал, что это более фундаментальный вопрос.

"Вообще в мире сейчас есть такая тенденция, когда мы, как люди притворяемся...Мы притворяемся что, что-то делаем...Притворяемся, что у нас есть демократия, к примеру...Я не о себе говорю, я говорю в целом. Притворяемся, что у нас очень высокий уровень науки, притворяемся, что у нас очень сильная армия... Но самое худшее это, когда мы начинаем верить в это...Сами себя убеждаем в том, что так и есть. И это очень опасная вещь... Да, во время первой войны Армения победила... Прошло 26 лет... За эти 26 лет можно и нужно было создать сильную армию, развить и укрепить экономику", рассуждает он.

То есть, человеку задали конкретный вопрос, ожидая от него глубокого анализа причин , приведших к поражению Армении в 44-дневной войне и к ее статусу государства-лузера Южного Кавказа, а он патетически вздыхает и жонглирует трюизмами.В общем, претворяется Саркисян политиком и государственным деятелем. Плохо, замечу, у него это получается.

Рассуждения в стиле, "если бы у бабушки были яйца,то она была бы дедушкой", хороши в ходе застолий. после принятия на грудь изрядного количества горячительных напитков. А для политика, тем паче для президента какой-никакой а страны, это просто признание в собственной непригодности.Другое дело, что и президентом-то Саркисян стал ,изнасиловав армянские законы.

Он ведь является гражданином Великобритании.А президентом РА может быть тот, кто последние шесть лет был гражданином Армении и постоянно проживал в стране. По данным главы Палаты адвокатов РА Ары Зограбяна, Саркисян, избранный президентом в марте 2018 года, сохранял гражданство Великобритании, как минимум до конца 2012 года.

Да, сам он неоднократно заявлял, что вышел из британского подданства в 2011 году. Но многие в РА, в том числе и глава Палаты адвокатов Армении уверен, что это не так, и утверждает, что президент совмещал работу дипломата с бизнесом. По сути, иронично глядя на эту ситуацию и пользуясь лексиконом самого Саркисяна, он всего лишь притворялся гражданином РА.

Как претворяется по сей день президентом РА. Его, в самые разгромные для армянской армии дни,когда была освобождена Шуша а ранее иные важные населенные пункты, в момент момент подписания Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября , днем с огнем нельзя было найти. Потому в Армении прозвали Саркисяна "Неуловимым Джо".

Собственно потому и рейтинг у него колеблется в пределах математической погрешности. К счастью для самого Саркисяна, должность президента Армении не выборная. Будь иначе, получил бы он на выборах позорный результат, навсегда отправившись на политическую свалку. Впрочем, он на ней де-факто пребывает, даже исполняя обязанности президента Армении. И это больше трагедия на "неуловимого Джо", а самой Армении.

Акпер Гасанов