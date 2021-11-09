Как Армена Саркисяна в НАТО в пешее эротическое путешествие послали

В Армении в эти дни проходит некий негласный чемпионат страны по оправданиям за поражение в 44-дневной войне с Азербайджаном среди нынешнего и бывшего руководства государства-лузера Южного Кавказа. На манеже все те же. И в первую очередь - Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Никол Пашинян. Они обвиняют друг друга, используя ложь и манипуляцию.

А вот действующий президент РА Армен Саркисян зашел еще дальше. Он не постеснялся продемонстрировать свою вопиющую глупость. Причем, не в собственном кабинете перед секретаршей и не в машине перед личным шофером, а сразу перед многомиллионной российской аудиторией. Дело в том, что сеанс вопиющей глупости армянского президента проходил в рамках его интервью российскому изданию "Аргументы и факты".

Обладатель паспорта гражданина Великобритании, усевшийся в кресло президента РА путем изнасилования Конституции этой страны, решил заигрывать с российской читательской аудиторией. Для этого он принялся нахваливать армяно-российские отношения, выделять роль РФ в нашем регионе. Но, видимо сочтя, что этого может оказаться мало, Саркисян замахнулся на Североатлантический, понимаешь ли, Альянс.

Чем НАТО не угодило президенту страны, которая членствует в ОДКБ? Ответ на этот вопрос дал сам Армен Варданович. Который начал издалека. Он вспомнил первую карабахскую войну, в ходе которой Армения оккупировала 20% азербайджанской территории. Признавать тот очевидный факт, что это было преступление, грубейшее нарушение международного права и игнорирование резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, он не стал.

У человека далеко идущие планы, да и избитым он быть не хочет, помня о судьбе Арарата Мирзояна, что попал под руку толпы после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. В общем, называть вещи своими именами Саркисян не стал. А вот в плане озвучивания ахинеи он план перевыполнил, возможно даже став фаворитом в первенстве РА по оправданиям за поражение в 44-дневной войне.

Хотя бы потому, что отсутствовавший в годы самых кровопролитных боев в первой карабахской войне в РА Саркисян, утверждает, что "и тогда была Турция, но не в таких масштабах, не в столь открытой форме использовалось и оружие НАТО". Еще немного и он бы договорился бы до утверждения, что тогда армянская армия победила НАТО. Все и целиком. К счастью для Альянса пока этого не произошло.

Правда, окончательно от НАТО президент РА не отстал. Правда, вначале он признал очевидное - стратегические и тактические ошибки всех прежних руководителей Армении. Скажу больше, он признал и мудрость политики Общенационального лидера Гейдара Алиева. Реально, после этих слов, шансы Саркисяна быть избитым а-ля Арарат Мирзоян стали весьма высоки.

"А потом было 26 лет после первой войны. И у нас был большой шанс претворить нашу победу в стабильный мир. Но мы им не воспользовались. И серьёзно отстали. Потому что Азербайджан ещё под руководством Гейдара Алиева понял, что их преимущество - это нефть. И сделал всё, чтобы вывести её на международный рынок. В итоге с течением времени мы потеряли все свои преимущества", произнес президент РА.

Если бы на этом месте он остановился, то можно было бы заподозрить Армена Вардановича в здравомыслии. Но, он продолжил нести чушь и ложь, явно борясь за победу в негласном первенстве РА по оправданиям за поражение в 44-дневной войне. "Неуловимый Джо" армянской политики поведал читателям российского издания, что "азербайджанская сторона закупила в огромных количествах вооружение, в открытую через Турцию привезла на поле битвы оружие НАТО, собрала со всего мира тысячи наёмников".

Единственное, что из всего этого правда - покупки нашей страной самых современных видов оружия у ведущих стран-производителей. Но все это Азербайджан делал совершенно открыто, легально. То, что Армения, где обычно кичатся богатством своей диаспоры, не смогла сделать того же, это их проблемы. Никто им тут не доктор. Надо было не грабежом, а укреплением страны заниматься.

В остальном же, включая часто повторяющийся армянский бред про "тысячи наемников, воевавших на стороне Азербайджана", Саркисян был предсказуемо нелеп и жалок. Он, ясное дело, не в состоянии привести доказанные факты своего лживого заявления. Но ему, как и иным армянским политикам, проще врать себе и своему народу, представляя дело так, будто РА проиграла не только Азербайджану, но и еще кому-то.

Мы же помним, что тот же Саркисян выше заявил едва ли не о победе РА над всем НАТО в первой карабахской войне. Вот и сейчас, уже пытаясь оправдаться за поражение РА, он пытается оседлать того же конька. Жду теперь, когда он и все иные армянские политики выйдут на качественно новый уровень озвучиваемой глупости, заявив о том, что на стороне Азербайджана в 44-дневной войне воевали инопланетяне.

Ну и вишенка на торте. "Я напрямую спрашивал коллег в Брюсселе - как вы смотрите на то, что член НАТО пошёл на Армению войной? Какие проблемы у Армении с НАТО? Ну, ответа, понятно, не получил, у Турции там особый статус", сетует Саркисян. По сути, он признает, что его открыто послали в пешее и долгое эротическое путешествие. Не знаю, хватит ли этого признания для победы в негласном первенстве РА по оправданиям за поражение в 44-дневной войне, но Армен Варданович очень старается.

Акпер Гасанов