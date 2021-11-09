Несбыточные мечты Армена Саркисяна

Президент Армении Армен Саркисян продолжает периодически впадать в прострацию, мечтая о получении реальной власти в стране.

Вот теперь он не смог сдержать своих чувств и в интервью главному редактору известного российского издания "Аргументы и факты" высказал ряд своих "глубоких" мыслей относительно ситуации в Армении и своего видения развития отношений с другими странами.

Недолго думая, Армен Варданович высказал свои претензии касательно того, что реальная власть в стране должна принадлежать не премьер-министру, а президенту.

По его мнению, изменения в конституцию страны, внесённые по инициативе его предшественника, бывшего боевика и лидера карабахского клана Сержика Саргсяна для сохранения своей власти, были большой ошибкой.

Рассуждая о том насколько внесённые в 2017 году изменения в конституцию Армении были правильны, А. Саркисян открыто говорит о своих претензиях на реальную власть в стране.

Вряд ли снова высказанные им претензии на власть понравятся премьер-министру Н. Пашиняну, которому совсем недавно удалось погасить амбициозного главу государства, который уже высказывался на эту тему в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Видимо, чтобы понравиться своим друзьям и покровителям из армянской зарубежной диаспоры, с которыми его связывают деловые отношения, президент Армении пустился в рассуждения о том, насколько было бы хорошо стране, если зарубежные армяне получили бы доступ к высоким должностям на исторической родине, которые им сейчас не светят из-за законодательных ограничений.

Этими своими заявлениями Армен Варданович явно старается показать себя истинным борцом за интересы мирового армянства, богатым представителям которого не терпится прибавить к своим деньгам ещё привилегии и должности.

А. Саркисян взахлёб рассказывал как было бы хорошо, если бы один из создателей вакцины Модерна господин Н. Афеян стал бы министром науки в армянском правительстве, как сразу бы потекли молочные реки с кисельными берегами, сделав всех жителей Армении миллионерами.

Конечно дружба между А. Саркисяном и Н. Афеяном известна многим, но мало кому известно, что этих двух закадычных друзей связывают деловые отношения, приносящие немалый доход президенту Армении.

Как известно, деньги не пахнут и желание господина А. Саркисяна получив реальную власть угодить своему другу и партнёру вполне объяснимы. Хотя армянское законодательство запрещает иностранным гражданам занимать государственные посты и существует определенный временной ценз для тех, кто отказавшись от иностранного гражданства может занимать должности в Армении.

Президент страны, у которого нет законодательной инициативы в этой области, ратует за изменение законов, заранее зная, что это приведёт к непоправимым проблемам как внутри страны, так и в отношениях с другими странами.

Хотя определенный прецедент в истории Армении уже был. Президенты Р. Кочарян и С. Саргсян, занимая пост главы государства, формально не отказывались от гражданства Азербайджана, которое у них есть до сих пор, так как на момент обретения независимости Азербайджана постоянно проживали на территории Карабахского региона.

С таким же успехом А. Саркисян мог бы предложить кандидатуру известной порнозвезды Ким Кардашьян на пост министра культуры Армении, учитывая ее опыт, который она "наработала" в этом виде бизнеса.

Кстати, в свое время эти ограничения в армянское законодательство были внесены по настоянию московских армян, которые не хотели видеть на высоких должностях на малой родине соплеменников с запада, которые могли составить им конкуренцию.

Несмотря на полученное в своё время московское образование, все взоры А. Саркисяна всегда были обращены на Запад, где размещены его капиталы и недвижимость.

В интервью озаглавленным "теоремы и аксиомы", президент А. Саркисян (физик по образованию) решил, что его знаний в области физики достаточно, чтобы превратить Армению в страну высоких технологий, выдав очередной "новаторский" пассаж.

Армен Варданович заявил, что оказывается ввиду того, что на армянском языке название страны звучит "Хайястан", то это означает, что Армения это страна хай тека, то есть высоких технологий. Просто "гениальное" открытие в области языкознания. С таким же успехом можно сделать вывод о том, что физик А. Саркисян, выдающийся деятель языкознания на уровне покойного Иосифа Виссарионовича, который также проявлял себя в этой сфере.

Своё недовольство армянской Конституцией и отсутствием полномочий, церемониальный глава государства осмелился компенсировать открытым вмешательством в сферу внешней политики, которая является прерогативой нелюбимого им революционного премьера Н. Пашиняна.

Распинаясь в комплиментах и лживых дифирамбах в адрес стратегического союзника России, он забыл упомянуть о своих контактах с представителями западных стран и НАТО, которым А. Саркисян в кулуарах обещал изменение внешнеполитического курса страны.

Ну а дальше, как все армянские политики, повторил известные тезисы о "вечной дружбе" с основным союзником. Но не смог сдержаться и выдал очередной ляп заявив, что российские миротворцы в Карабахском регионе должны находиться вечно.

Если у Армена Вардановича не было времени в течение года ознакомиться с текстом трёхстороннего заявления, то это проблема. Но действующий глава государства, тем более имеющий опыт дипломатической работы, должен знать о том, что миротворцы находятся лишь на условиях согласия с азербайджанской стороны сроком на 5 лет и возможностью продления этого срока ещё на 5 лет, только с согласия со стороны Азербайджана.

Видимо, потеряв ориентацию в пространстве после ковида, А. Саркисян, делая это громкое заявление, не учёл то, что ни у него, ни у другого армянского политика никто спрашивать согласие на это не собирается.

Россия признает Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана, о чем публично заявил президент России В. Путин, который в отличие от армянского коллеги, прекрасно осведомлён о международно признанных границах Азербайджана.

Такое наглое заявление президента Армении является открытым вмешательством в дела соседнего государства, о чем он наверняка скоро пожалеет.

Не отвергая возможность новой войны, А. Саркисян, отвечая завуалировано на этот вопрос, не исключил это, что подтверждает факт того, что армянские политики спят и мечтают о реванше.

Касаясь отношений Армении с Турцией, А. Саркисян в традиционной для себя манере выдал очередной казус, что это Турция должна стремиться к установлению отношений с Арменией, удовлетворив все ее исторические претензии.

То есть по мнению президента Армении, почти стомиллионная страна, одна из ведущих стран мира с мнением которой считаются сверхдержавы, должна пытаться угодить маленькой стране банкроту и мировому аутсайдеру, лишь потому, что мировая армянская диаспора не желает успокаиваться.

Странная логика, если не сказать страшная. Чиновник без полномочий из соседней страны пытается диктовать условия, рискуя собственным народом.

Ещё совсем недавно А. Саркисян посмел жаловаться на Турцию представителям НАТО, требуя наказать полноправного члена Альянса за то, что страна проводит независимую внешнюю политику и поддерживает братский Азербайджан согласно международному праву, не нарушая устава НАТО.

Этот случай войдёт в историю международных отношений, как образец фарисейства и неграмотности. Ведь А. Саркисян глава государства - члена ОДКБ, который имеет совсем иную военно-политическую ориентацию, что естественно было воспринято натовскими чиновниками, как очередное проявление туркофобии.

Говоря о теоремах и аксиомах армянской политики, А. Саркисян случайно оговорился и на фоне всей лжи и дезинформации, которым было наполнено его интервью, вдруг выдал правду.

Отвечая на вопрос о причинах поражения Армении, Армен Варданович сказал, что успех Армении в начале конфликта был предопределён тем, что армянская сторона за 2- 3 года до Азербайджана начала создавать вооруженные силы.

То есть если учесть, что активная фаза боевых действий началась в 1990 году, означает что ещё в 1987 году началось формирование отрядов боевиков, которые стали костяком будущей армянской армии.

Этим он подтвердил факт того, что Азербайджан на протяжении всего конфликта пытался объяснить вначале бывшему союзному центру, а затем международным посредникам, что конфликт был спровоцирован желанием Армении аннексировать часть азербайджанской территории, а не социально-экономическими проблемами армянского населения бывшего НКАО.

Конфликт заранее готовился радикальными националистами, при поддержке зарубежной диаспоры и при попустительстве союзных властей, что привело в конце концов к распаду СССР, подорвав идеологическую основу и единство союзного государства, основанного на принципах пролетарского интернационализма.

Разоткровенничавшись, президент А. Саркисян назвал истинную причину поражения Армении сказав, что Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву удалось правильно использовать нефтяной потенциал страны, создать современное азербайджанское государство и армию.

Впервые высокопоставленный представитель страны-агрессора, признав своё поражение, отметил в этом роль и значение проводимой в Азербайджане успешной нефтяной стратегии.

Даже неприятель, в отличие от некоторых представителей радикальной оппозиции, признаёт правильность избранной руководством Азербайджана нефтяной политики.

Такие откровения армянского президента показывают, что внутриполитическая ситуация в стране находится в состояние вялотекущей подковерной борьбы, которая в любой момент может выплеснуться на улицы и площади.

Неспособность армянских лидеров отказаться от своих неисполнимых грёз о "Великой Армении", грозит обернуться очередной терапией азербайджанским железным кулаком.

Пока ереванские политиканы пытаются сместить нынешние власти, используя обвинения в предательстве национальных интересов, Армения все больше и больше скатывается вниз в пропасть политического хаоса и экономического кризиса.

Отказ армянских руководителей от инициатив Президента Ильхама Алиева, направленных на достижение мирного урегулирования, попытки саботирования открытия региональных транспортных коридоров, свидетельствует о глубоком кризисе в армянской политической элите, вызванной крахом ложных национальных идей.

Пярвин Мирзазаде