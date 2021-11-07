«Новое» слово в международном праве Армена Григоряна

Похоже, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну крепко не повезло со своей командой, члены которой гордятся своим зарубежным образованием, а при этом выглядят как двоечники, постоянно прогуливавшие занятия в школе и в университете.

Окружение Никол Воваевича кажется соревнуется между собой в невежестве, время от времени делая заявления от которых волосы встают дыбом.

На этот раз отличился один из главных сподвижников Н. Пашиняна Секретарь Совета Безопасности Армен Григорян, который решил блеснуть своими знаниями международного права, полученными в годы учебы в Ереванском государственном университете и в Американском университете Армении, сделав удивительное заявление.

А. Григорян заявил одному из армянских телеканалов, что оказывается Азербайджан и Армения давно признали территориальную целостность друг друга вступив в СНГ, а вот территория Карабахского региона вообще не относится к этой теме и остаётся как бы вне азербайджанской территории.

Прямо "новое" слово в международном праве, от которого просто хочется вспомнить "добрым" крепким словом университетских преподавателей этого новоявленного гения - недоучки армянской политики.

То что А. Григорян занимает такой высокий пост, не даёт ему право так произвольно толковать международное право и давать комментарии относительно территориальной целостности соседнего государства, территории которого ещё недавно были оккупированы Арменией.

Вообще жизненный путь Армена Валерьевича просто заглядение. Родившийся в 1983 году в захудалом селе Ходжавендского района бывшего НКАО, А. Григорян по окончанию средней школы поступил на факультет международных отношений ЕГУ, видимо в надежде стать в будущем дипломатом сепаратистского режима.

Получив диплом бакалавра, А. Григорян отбыл на службу в армию на оккупированные территории, после которой немедленно вернулся в Ереван поняв, что на родине делать ему совершенно нечего.

Вот тут и произошло перевоплощение сельского мальчика из Карабаха в "видного политического деятеля" современной Армении.

Не долго думая, А. Григорян поступил в Американский университет в Ереване, в котором проучился с 2009 по 2011 годы, решив связать свою карьеру с прозападными движениями считая что будущее за ними.

И все это несмотря на то, что будучи выходцем из Карабахского региона Азербайджана по месту рождения принадлежал к карабахскому клану, который тогда управлял Арменией.

Пропитавшись антироссийскими настроениями за годы учебы в этом заведении, А. Григорян получил по окончании университета (вместе с дипломом магистра) неплохо оплачиваемую работу в одной из неправительственных организаций, принадлежащих Фонду Сороса, где активно стал заниматься борьбой с коррупцией и режимом Сержика Саргсяна.

Став правой рукой Н. Пашиняна во время революционных событий 2018 года, после прихода к власти новых революционных властей, получил высокий пост Секретаря Совета Безопасности Армении, на котором прославился своими заявлениями против ОДКБ и российской военной базы в Армении, выступая за установление тесного сотрудничества с НАТО и переориентации внешнеполитического курса на Запад.

Поражение во Второй Карабахской Войне и внутриполитическая ситуация в Армении сыграла злую шутку с Арменом Валерьевичем. Ему пришлось стать на короткий срок даже первым заместителем министра иностранных дел (фактически став и.о. Министра), когда все руководство МИД предало премьера и перешло на сторону оппозиции. Вот тогда и проявилось необыкновенное чувство верности преданного "пса", который не бросил хозяина оставшись с ним до конца.

Конец периода политической нестабильности, когда в результате внеочередных парламентских выборов Н. Пашиняну удалось сохранить своё лидерство в стране, поставили перед А. Григоряном нелёгкий выбор- остаться на вторых ролях в МИД, так как назначить его Министром из-за резко антироссийской позиции и взглядов было невозможно; или вернуться на свой прежний пост в качестве Секретаря Совета Безопасности, что он и сделал.

Вернувшись в Совет Безопасности А. Григорян резко перестроился, перестал открыто проявлять симпатии к Западу и критиковать ОДКБ и союзников, сменив политический окрас.

Теперь Секретарь СБ Армении выбрал себе новую стезю. Он стал рупором непримиримых сил в окружении премьера, которые все еще надеятся на скорый реванш. Именно эти ястребы из окружения Н. Пашиняна в своё время подтолкнули его сделать откровенное заявление о том, что "Карабах это Армения и точка". Чем все это закончилось всем известно.

А. Григорян, будучи выходцем из Карабаха, которых совсем немного в окружении Н. Пашиняна, присвоил себе эксклюзивное право на провозглашение всевозможных утопических и комических заявлений на тему уже затухшего конфликта.

Совсем недавно А. Григорян отличился своим заявлением о том, что Карабах никогда не будет частью Азербайджана, что свидетельствует о том, что поражение и терапия железным азербайджанским кулаком его ничему не научила.

Присвоив себе право выступать от имени армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, А. Григорян своим этим выступлением выступает против примирения и диалога, стремясь к новой экскалации утихающего конфликта.

Теперь же международник- недоучка выступил с очередным ляпом, который несомненно станет "новым" трендом в международном праве.

Он обьявил о том, что Азербайджан и Армения признали территориальную целостность друг друга ещё в далеком 1992 году когда вступили в СНГ, а Карабаха это не касается, так же как предстоящая демаркация и делимитация границ.

Весьма занятное видение предстоящего переговорного процесса по определению границ между странами, особенно касательно районов Карабахского региона Азербайджана, где проживает армянское население и не имеющих выхода к границе Армении.

Что же касается "новизны" А. Григоряна, то явно тут он промахнулся, так как толком не учился в университете. Иначе он бы знал, что Азербайджан в 1992 году вначале стал членом ООН и ОБСЕ, в которые был принят в границах Азербайджанской ССР по состоянию на 1988 год, а затем лишь в сентябре 1993 года присоединился к СНГ, в качестве полноправного члена в тех же международно признанных границах, включающих Карабахский регион, что нашло своё отражение во всех официальных документах и на картах этих организаций.

Если А. Григорян своим этим заявлением хотел подтвердить, что у Армении больше нет никаких территориальных претензий к Азербайджану, то это похвально и тогда есть все условия для заключения мирного соглашения. Если же своим этим заявлением секретарь Совета безопасности Армении повторяет известные слова своего шефа о принадлежности Карабаха, то он делает большую ошибку, за которую придётся расплачиваться.

Наверное и международным посредникам, которые часто делают вид что ничего не видят и не слышат относительно заявлений армянских официальных лиц, пора открыть глаза и раскрыть уши, чтобы наконец призвать этих горе политиков к порядку.

Ведь они отлично знают и понимают, что Азербайджан не только не собирается обсуждать уже не актуальные предложения, но и в априори любое упоминание в данном контексте темы Карабаха заранее обрекает переговорный процесс на провал.

Азербайджанская сторона никогда не отказывалась от переговорного процесса с Арменией, но при условии того, чтобы эти переговоры были бы предметными и конкретными, а не очередным перепевом старых армянских фантазий о "Великой Армении", которых разнесли в пух и прах доблестные азербайджанские военнослужащие.

Территориальная целостность Азербайджана, включая Карабахский регион, не может являться темой обсуждения, так же как потеряла свою актуальность тема автономии, которая пала жертвой максималистской позиции армянских лидеров.

Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал Армению признать реалии, сесть за стол переговоров и подписать мирное соглашение.

Увы заявления таких политиков как А. Григорян свидетельствуют о том, что отрезвление в Ереване пока не наступило и некоторые слишком горячие головы готовы опять жертвовать простым армянским народом во имя своих неосуществимых иллюзий.

Пярвин Мирзазаде