Нестабильный Арман восстал против властей в Ереване

То, что Арман Татоян, так называемый "защитник прав человека" Армении, давно болен бонапартизмом всем уже известно, как у него в стране, так и за рубежом.

Однако, в последнее время симптомы его прогрессирующей болезни проявляются все чаще.

А.Татоян, которому так и не удалось стать новым армянским Бисмарком в силу убогости мышления и больших неоправданных амбиций, разразился очередной партией своих открыто туркофобских высказываний, посвящённых как внутриполитическим проблемам, так и ситуации на армяно-азербайджанской границе.

После получения чёрной метки от секретаря Совета безопасности Армении А. Григоряна стало ясно, что в его услугах власти больше не нуждаются и в ближайшее время представят нового кандидата на пост омбудсмена, так как срок полномочий "неистового" Армана подходит к концу.

А. Татоян, не выдержав такого "оскорбления", бросился в атаку на нынешние власти во главе с премьером Николом Пашиняном, обвинив в предательстве и работе на ненавистных ему турков (азербайджанцев), которых он ненавидит всеми фибрами своей мелкой душонки.

Стараясь себя представить как единственного "защитника" интересов армянского народа, А. Татоян громогласно заявил, что нынешняя власть не имеет право его заменять, так как по его мнению, он им не подотчетен и может занимать этот пост сколько хочет.

Такие высказывания А.Татояна ещё раз доказывают, что этот "защитник" прав возомнил себя новым мессией и намерен бороться до конца, бросив перчатку Н. Пашиняну. Ведь главной целью А.Татояна является взобраться на политический Олимп и добраться до теплого кресла премьера.

Поставив все на карту, А.Татоян открыто проявил неповиновение и восстал против нынешних ереванских властей, отказываясь уходить со своего поста. Видимо армянский омбудсмен решил, что пришло время выступить против Никола Воваевича, авось повезёт, и он станет новым революционным лидером, за которым пойдут толпы народа, уставшие от традиционных оппозиционеров из "карабахского клана".

Чтобы подкрепить свои претензии на власть, А.Татоян в очередной раз повторил свои известные тезисы в области картографии и делимитации армяно-азербайджанской границы, которые мягко говоря, свидетельствует о прогрессирующей душевной болезни горе-омбудсмена. Ведь нормальный человек, услышав его полную белиберду о том, как должен вести себя Азербайджан на своей территории в приграничной полосе, сочтет это полным бредом не совсем здорового человека, находящегося в нестабильном состоянии.

Татоян чего-то требует от Азербайджана запамятовав, что войну Армения проиграла вчистую и приняла условия капитуляции.

Требует же он следующее: отвода войск с азербайджанской территории, ликвидацию дорожных указателей и рекламных щитов на азербайджанском языке с приграничных территорий, а также отказ от части своей территории в пользу граждан Армении, чтобы они могли спокойно жить и работать.

Конечно же, похвальна забота армянского чиновника о своих гражданах. Но при этом ни одному нормальному человеку в голову не придут подобные глупости, так как и ослу понятно, что территория другого государства неприкосновенна, и это суверенное право государства устанавливать любые транспаранты и щиты на государственном языке.

Понятно всем, кроме нестабильного Армана, у которого очередное обострение ментальной болезни привело к помутнению рассудка.

Стараясь привлечь на свою сторону единомышленников, чтобы свергнуть ненавистного Пашиняна, А. Татоян готов громогласно болтать всякую всячину, затуманивая головы простым гражданам и давая любые обещания, лишь бы добраться до вожделенного кресла.

Пользуясь в личных целях своей должностью, "защитник прав человека" Армении окончательно отбросив всяческие приличия, рвётся к власти не останавливаясь не перед чем.

Постоянно разбрасываясь ложными обвинениями в адрес Азербайджана и Турции, в своей туркофобии Татоян перешёл все красные линии. В силу своей нынешней должности он увязывает всё с проблемами прав граждан Армении, которых вместо того, чтобы защищать, делает заложниками своего больного воображения.

Все, что происходит на политической арене, начиная от налаживания диалога между странами до открытия региональных транспортных коридоров, для него является "нарушением" прав граждан Армении.

Забывая, что Азербайджан не входит в его мандат, этот юрист-недоучка пытается учить соседнее государство международному гуманитарному праву, трактуя в свойственной ему лживой манере международные конвенции, которые сам же постоянно нарушает.

По мнению этого "новатора" в области картографии, делимитация границы между странами должна производиться на основе неких карт 20-ых годов 20-го века, составленных примитивными приборами на глаз и не отражающими реальные границы лишь потому, что ряд территорий на них были отмечены как армянские.

Однако, административная граница между бывшими союзными республиками была установлена на основе данных более современных приборов в 70-ых годах.

То, что Армана раздражает все, что имеет отношение к Азербайджану и Турции, подтверждается его высказываниями о том, что любой пограничник или флаг на азербайджанской стороне нарушают права армянского населения, которым "тяжело" смотреть на освобожденную азербайджанскую территорию, которую они ранее считали своей навсегда.

Больное воображение армянского омбудсмена не позволяют ему осознать новые геополитические реалии и отказаться от туркофобских лозунгов.

Довольно странно, что такого неадекватного человека, как А. Татоян, некоторые недальновидные зарубежные деятели принимают и выслушивают. Ведь ксенофобия, которая прет от каждого его высказывания, достойна самого сурового осуждения, согласно принципам западной демократии.

Считая себя "последней" надеждой армянского народа, Татоян пошёл ва-банк и судя по всему не собирается покидать свой пост, что, очевидно, очень скоро приведёт к острому конфликту с нынешними властями в Ереване.

Омбудсмен настолько политизировал свою деятельность, что превращает каждую свою встречу в антиправительственное выступление, обвиняя нынешние власти в предательстве и бездействии перед лицом "тюркской" угрозы.

Очевидно, что он в этом участвует не один, и за ним стоят самые радикальные оппозиционные силы, которые не желают достижения мирного соглашения и мечтают о новой войне и реванше. Рано или поздно эти силы выйдут на авансцену, как только конфликт А.Татояна с ереванскими властями окончательно обострится, и тогда эта "новая" сила попрет вперёд в борьбе за власть.

Однако Пашинян церемониться с нестабильно больным предателем Татояном и теми, кто стоит за ним, долго не будет.

Если он продолжит свою деструктивную деятельность и не подчинится законам, которые сам же должен защищать, то явно отправится туда, где его надолго изолируют от общества, и где ответственные за эту изоляцию лица помогут ему избавиться от бонапартистских грёз.

Наверное, чем быстрее это произойдёт, тем лучше для Армении и для ее народа. Такие не совсем психически здоровые деятели как Татоян своими пустыми мыслями вслух не дают возможности армянскому народу очнуться от 30-летнего сна и, наконец, начать процесс примирения и сотрудничества с соседними странами.

Ведь именно такие деятели как А. Татоян разожгли огонь кровопролитного конфликта в далеком 1988 году, рассорив два народа, который потушить удалось лишь в 2020 году после болезненной терапии железным азербайджанским кулаком.

Отвергая мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, А.Татоян и подобные ему могут наломать таких дров, жертвуя простыми гражданами Армении, что после новой терапии собирать их "рожки да ножки" будет довольно проблематично.

Пярвин Мирзазаде