Армения никогда не хотела мирных переговоров с Азербайджаном и сделала все, чтобы обострить ситуацию

Ереван никогда не хотел мирных переговоров с Азербайджаном. Поэтому переговоры о мире и государственной границе между Азербайджаном и Арменией до сих пор не начались и, в свете последних событий, вряд ли вообще начнутся.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, комментируя очередное обострение отношений между Арменией и Азербайджаном и отвечая на вопрос о том, как это повлияет на переговоры о подписании мирного договора и делимитации границы.

По его словам, со дня окончания боевых действий в Карабахе прошел год, однако Азербайджан и Армения по-прежнему фактически находятся в состоянии войны.

"Конечно же, Президент Ильхам Алиев, исходя из чувства гуманизма и прагматичности, уже несколько раз обращался к политическому руководству Армении с предложением подписать мирный договор, но все его инициативы остались без ответа. Я еще полгода назад говорил, что военный разгром армии Армении в Карабахе не означает политического поражения этой страны, мирный договор подписан не будет, и потребуется еще одна война за определение линии границы, и эти мои слова сейчас обретают реальность. Пока нет двустороннего договора между Азербайджаном и Арменией о мире и добрососедстве, а также двустороннего договора о государственной границе, как, например, есть между Россией и Азербайджаном, то нет никакой границы, а есть линия фронта или, как минимум, линия соприкосновения армий двух воюющих стран", - сказал наш собеседник.

Российский эксперт коснулся и провокаций армянской стороны, предшествовавших новым вооруженным столкновениям. Так, говоря об инциденте на блокпосту близ Дашалты, когда гражданин Армении бросил гранату в сторону азербайджанских военнослужащих и российских миротворцев, Олег Кузнецов отметил, что азербайджанские военнослужащие должны были уничтожить нападавшего ответным огнем, расстрелять машину и его попутчиков, как это делают в подобных случаях российские или израильские военные, несущие службу в регионах с повышенной террористической опасностью.

Комментируя незаконный визит экс-министра обороны Армении в зону временной ответственности МС России, историк напомнил, что в России во время контртеррористической операции на Северном Кавказе в начеле 2000-х эмиссаров иностранных государств или захватывали в плен, или ликвидировали, причем второе делали чаще.

"Никто не мешает азербайджанским спецслужбам и военным перенять такой российский опыт. Так почему же азербайджанские спецы не могут поступить также? И тогда официальному Баку не пришлось бы протестовать по поводу этой провокации, а уже властям Еревана пришлось бы объясняться, зачем он поехал на территорию Азербайджана, и насколько его вояж был официальным, а командованию российского миротворческого контингента пришлось бы подбирать слова для оправдания, почему они не уберегли столь высокого гостя", - заявил он.

Отвечая на вопрос, насколько с учетом последних провокаций вероятно возобновление военных действий между Азербайджаном и Арменией, аналитик подчеркнул, что Армения сделала все для того, чтобы обострить ситуацию в Карабахе и вокруг него.

"Теперь дальнейшее развитие событий всецело зависит от Баку, и только ему одному решать, как быть в этой ситуации, начинать ли масштабные военные действия, проводить ли контртеррористическую операцию, или все оставить так, как есть. Серией мелких провокаций официальный Ереван свой ход сделал. Теперь слово за Азербайджаном", - резюмировал Олег Кузнецов.