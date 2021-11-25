Азербайджан готов начать процесс делимитации, но Армения не ответила на это

25 ноября 2021 года состоялась встреча министра Джейхуна Байрамова со специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Анникой Содер в формате видеоконференции.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече министр Джейхун Байрамов проинформировал о текущей ситуации, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе о мерах, принятых Азербайджаном в связи с разблокированием транспортных коммуникаций в регионе, и других вопросах.

Было подчеркнуто, что Азербайджан выступает с позиции обеспечения долгосрочного мира в регионе. Отмечено, что Азербайджан готов начать процесс делимитации с Арменией на основании принципов международного права, но Армения не ответила на это.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, в том числе реализуемые проекты и планы на будущее, а также подготовку к 28-му заседанию Совета министров ОБСЕ, которое состоится в декабре текущего года в Стокгольме.

На встрече стороны обменялись и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.