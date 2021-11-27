Встреча в Сочи свидетельствует о высоком уровне личных отношений между главами Азербайджана и России

Отношения стратегического партнерства между Баку и Москвой, построенные на взаимовыгодной основе, сегодня переживают наивысший этап своего развития в истории независимости Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов сказал Trend, что межправительственная комиссия, правильно оценивая потенциал экономического сотрудничества между двумя странами, углубляет взаимодействие в этом направлении.

Россия является главным торговым партнером Азербайджана, отметил он.

"Товарооборот между двумя странами стремительно растет, и торговые отношения направлены на реализацию поставленных целей. Сотрудничество в гуманитарной сфере также расширяется с каждым днем. Сегодня более чем в 340 школах Азербайджана преподавание ведется на русском языке. В Баку действуют филиалы ведущих университетов России, в которых готовятся ценные для нашей страны специалисты. В России открываются торговые дома Азербайджана и ведутся работы по продвижению ненефтяной продукции. Достигнута договоренность об открытии филиала завода "КамАЗ" на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал Бадамов.

По словам депутата, в Азербайджане функционируют более 500 российских предприятий.

"Визиты в Азербайджан спецпредставителя Президента России, вице-премьера, президента РАН за последнюю неделю и организованная в Баку бизнес-миссия с участием более 30 компаний свидетельствуют об углублении отношений. Мы стремимся к укреплению отношений с соседскими странами", - отметил депутат.

Политолог Шабнам Гасанова сообщила Trend, что российско-азербайджанские отношения развиваются в рамках активного диалога.

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Сочи является важным с точки зрения взаимодействия между двумя странами и обсуждения региональных проблем. Отношения между Азербайджаном и Россией стремительно развиваются в политической, экономической, гуманитарной, образовательной и других сферах и носят характер взаимовыгодного сотрудничества. Динамика взаимных визитов официальных лиц двух стран является одним из важных факторов. За последнюю неделю Президент Азербайджана принял вице-премьера правительства России, президента РАН, спецпредставителя Президента РФ по гуманитарному сотрудничеству", - сказала Гасанова.

По ее словам, Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Азербайджана. Прямые российские инвестиции в размере 4,5 миллиарда долларов в экономику Азербайджана свидетельствуют об уровне интереса РФ к развитию сотрудничества с нашей страной.

"С этой точки зрения предпринимаются серьезные шаги в политической и экономической сфере. Несмотря на ограничения в связи с пандемией, за девять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами вырос на 11 процентов. В Азербайджане действуют 900 российских предприятий. Эти факторы являются показателем заинтересованности двух стран в развитии отношений во всех сферах", - отметила политолог.

Гасанова подчеркнула, что на данный момент между Азербайджаном и Россией реализуются семь дорожных карт, охватывающих экономическую и гуманитарную сферы.

"В Азербайджане действуют более 300 школ с преподаванием на русском языке. 34 процента школьников в Азербайджане учатся на русском. Также образование в России получают около 15 тысяч азербайджанских студентов", - сказала она.

По словам Гасановой, самым ярким моментом визита можно считать то, что Владимир Путин искренне поприветствовал Президента Ильхама Алиева, и это свидетельствует о высоком уровне личных отношений между главами двух стран.

"Азербайджан на протяжении последнего года демонстрировал максимально конструктивную позицию в вопросе ликвидации негативных последствий войны, открытия транспортных коммуникаций. На данный момент для нормальной жизни в регионе сформированы исторические условия. После подписания заявления от 10 ноября 2020 года в зоне ответственности российских миротворцев не было серьезных инцидентов, за исключением мелких", - подчеркнула политолог.