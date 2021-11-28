Ни у кого в России не возникает вопрос, кто и с какой целью создает культ личности из посредственностей?

Достаточно назвать пример Ольги Бузовой, посредством которой пытаются девальвирвать и уничтожить русский театр.

Или пример Маргариты Симоньян, которая успешно девальвировала ведущие российские СМИ, создала бездарные фильмы, а теперь вот из нее пытаются вылепить "классика русской литературы".

И это не шутка, не розыгрыш. Это начало конца для России, если низкопробные перлы Симоньян попадут в один ряд с произведениями Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова... если сознание наших детей будет отравлено этом симоньяновским мусором.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, пользователи в соцсетях пишут следующее:

"На российском литературном небосклоне ярко засияла "восходящая звезда", всем известная как Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Содрогнулся литературный бомонд. В Государственной думе решают включить сборник ее рассказов "Черные глаза" в школьную программу. Гражданский муж Маргариты Симоньян - режиссер Тигран Кеосаян уже поставил спектакль, и в Москве можно встретить афиши:

Репертуар, намеченный в текущем сезоне:

Эсхил - "Агамемнон"

Софокл - "Филоктет"

Лопе де Вега - "Сети Фенизы"

Шекспир - "Король Лир"

Шиллер - "Орлеанская дева"

Островский - "Не от мира сего"

Симоньян ─ "Черные глаза"

Кстати, на презентации этой книги присутствовал замглавы АП Алексей Громов. Он конечно же и благословил "литературный талант" Маргариты...



***

Отрывки из "шедевра" Маргариты Симоньян:

"В хуторе голосят индоутки, бабы носятся вдоль ерыков, расхристанные, продираются цапкой сквозь ровные грядки, начищают сияющие потолки и крахмалят напирники. Все-таки Путин по телевизору будет на них смотреть - стыдно".

***

"Жёсткий хинкали застрял у меня в пищеводе. Я только что-то невнятное прохрипела в ответ.

- И мне не сказал, - задумчиво протянула Анжелика.

- Кобелина.

Она быстро поправила лямки бюстгальтера, одним движением мягкой груди выдохнула мечты и воспоминания и снова схватила швабру, как верный спасательный круг".

***

Гусыни все так же недвижно стояли над клевером. Руслан снова уставил в них свои темные веки, силясь вспомнить, о чем он таком размышлял остроумном и, возможно, полезном для книжек - о чем-то про велосипеды. Не вспомнил. Обернулся еще раз взглянуть на задницу девушки, но и она уже скрылась за поворотом.

***

"... пятна ряски, как бляхи застывшего жира на густом петушином бульоне. Над пшеницей планирует витютень, в изумлении глядя на вертолет, справа - зеленый подшерсток сахарной свеклы, а на бахче - тугие задницы казаков и казачек в синих трико."

***

"Где подсолнухи, где любимчики неба, улыбаясь, глядевшие ему прямо в глаза? Стоят сморщенные, иссохшие, как старухи в черных платках на утомительных похоронах другой такой же старухи, темные головы на негнущихся шеях тянет к земле. Тусклое небо от них отвернулось, солнце смотрит на них, и душной тревогой под ребрами замирает прозревшее сердце, только что разглядевшее за горизонтом свинцовую неизвестность... и в страхе и в тоске ждешь неминуемую осень."

***

- Пойдем ко мне, - сказал он тихо, не отнимая губ от волос.

Нора почувствовала, как что-то внизу у нее трепыхнулось, и запульсировало, и стало наливаться тяжелым соком, как тугая почка каштана перед весной. "Так вот почему Димка дрожит, когда я до него дотрагиваюсь", - пронеслось в голове у Норы.

- Пойдем, - сказала она еле слышно.

Большая уверенная тяжесть прижала Нору к кровати. Она увидела, как ее нога, сжатая у лодыжки, вдруг согнулась в колене и ушла вверх, к подушке - и твердое, грубо настойчивое резко прошло непрочную преграду, вырвав из Норы стон. Нора задохнулась, дернулась, и сквозь грохот обрывков картинок, полубреда и вспышек неверного зрения, на грани реального мира понеслось, понеслось... - то ли вслух, то ли в мыслях - куда понеслось? куда, куда, да, да!.. это небо? небо кусками... деревья в клочья, как в парке на карусели... лечу-у-у-у-у... мама!.. так еще! ...это по... пол?.. подожди... где был пол, потолок?.. где мы были?. куда я несусь, куда-а-а... это мой затылок бьется - бьется куда? да! - да! - да! - дам-ба-дам-ба-дам-ба... дамба! ...я несусь к дамбе! что про дамбу?.. прорвет! Щас прорвет, все порвется, рвется, держите! Общагу зальет - на каком этаже?.. этаже?.. уже рвется, прорвется, щас, прямо щас, удержи!.. рука! рука там откуда... куда? - нет, не надо... - что ты делаешь? ...не надо! - так не надо - мне больно! - о нет! - о да! - дда-аа-а-а!!! - дамммм-ба-а-а!!!.. ДАМБАААААААААААААААААааа...

В километрах отсюда, на других берегах всех морей, на краю всех дорог, за горами, Нора услышала страшный взорвавшийся крик. "Кто так кричит?" - удивленно подумала она и через секунду, обмякая и проясняясь, поняла, что это ее голос и что это ее ногти впились в ладони до крови и стерлись коленки и локти, и над ней, открывая глаза, оседает на простынь Борис.

Возвращаясь в свои горизонты, Нора заснула, все еще чувствуя, как внутри нее резко и нежно первый раз в жизни сокращается изумленная матка".

Прочитав это, возникает вопрос: разве не враги России, пытающиеся уничтожить наши ценности, создают культ Симоньян, пропагандируют и насаждают гадости этой провокаторши?

К этим постам в соцсетях масса комментариев.

Но практически все шутят, прикалываются к перлам Симоньян. А ведь это не повод для шуток, это повод чтобы задуматься и остановить этот процесс деморализации России, во главе которого стоит Симоньян и ее квнешние и внутренние кукловоды.

И лишь единицы понимают опасность надвигающейся на российское общество катастрофы.

Izhak Kurkovski

"Во что превратили Страну !!!

Если это помойная Яма,то даже, если она из Золота,она так и останется " "Помойной ямой!"

Nadejda Fadeeva

"Что с этой страной делают"

Любовь Лаптева

"Жуть, что творят бесовы слуги!!!!"

Михаил Чернооков

"Деграданс. Стадия распада."