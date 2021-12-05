Запад легко раздавит Армению, а США и Франция ее спокойно продадут

Только одна страна была приглашена на "форум демократии" США. Более того, она не просто была приглашена. Она сказала, что обязательно в нем будет принимать участие. Это Армения. Причем, все это происходит на фоне того, что Россия дала ясно понять, среди союзников по ОДКБ она бы не хотела никого видеть на этом саммите, который очевидно создан, чтобы противопоставить остальные страны мира Китаю и России.

Как передает Day.Az, об этом сказал в своем видеоблоге автор одноименного аналитического Youtube-канала Юрий Подоляка, комментируя антироссийские настроения в Армении.

По его словам, Еревану пора бы определиться, с кем он - Западом или Россией.

"Очевидно, что мир сегодня раскололся на 2 части. В одной части находятся Китай и Россия, на другой - Запад. Нельзя быть и теми, и с другими. Тем более нельзя обманывать самих себя. Я прочитал комментарии армянских зрителей, которые говорят "Юрий, вы просто не в курсе того, что происходит. Вы однобоко интерпретируете события. Разве вы не знаете, что Армения запросила помощь ОДКБ 16 ноября, но она не была ею получена". Причем ссылаются на заявление секретаря Совбеза страны, который с трибуны парламента зачитал подобное обращение. Вы знаете, я не буду в очередной раз повторять, что процедура обращения за помощью ОДКБ немного другая, но я понимаю, откуда дует ветер", - отметил Подоляка, пояснив, что пропашиняновские силы упорно пытаются навязать населению Армении эту крамольную мысль "Россия вас предала и мы теперь поэтому идем в Европу. Мы идем на поклон к американцам, которые нас спасут".

Аналитик подчеркнул, что официальный Ереван сознательно пытается очернить Российскую Федерацию в глазах собственного населения. В армянском информационном поле оболванивают население, насыщая его русофобией.

"Если уж кто-то и ведет себя как не союзник, то, наверное, в первую очередь, это руководство Армении. На самом деле, именно армянское общество должно выбирать куда дальше ему идти. Если Армения выберет путь на евроинтеграцию, НАТО, западный мир и.т.д., то население должно отчетливо понимать о последствиях. Неправильно сделанный выбор в данной ситуации раздавит тех, кто его сделал", - добавил Подоляка.

Он напомнил об истории Чехословакии, которая в 1938-м году очень сильно хотела союза с Францией и когда встал вопрос о наезде Гитлера, Франция встала в сторону. Она предпочла договориться с ним и отдать ему Чехословакию.

"У меня вопрос - неужели в Армении хоть кто-то на одну минуту не задумывается, что США и Франция, в случае необходимости, разменяют ее на что-то. Для них Армения интересна лишь для того, чтобы оторвать ее от России, а дальше они ее совершенно спокойно продадут", - подчеркнул эксперт.

Более подробный анализ Юрия Подоляки можно посмотреть в видео: