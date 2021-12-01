Армянская диаспора создает этнические анклавы на территории России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, рассуждая о проблемах мигрантов, обратил внимание на такую важную проблему, как опасность возникновения на территории России этнических анклавов, которые являются рассадниками преступности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, особую опасность, по его словам, представляют организованные этнические группировки. В России, считает он, пора подумать "над повышением государственного контроля в сфере миграции".

Правильно считает. Это хорошо, что правительство наконец озаботилось вопросом этнических анклавов. Но если детализировать эту проблему, то какие конкретно этносы уже создали свои этнические анклавы на территории РФ?

Конечно, основные потоки устремляются в Россию из стран ближнего зарубежья. Если говорить о выходцах из стран Центральной Азии, преимущественно из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, то основная их масса сейчас находится и работает в России по патенту. То есть, они прибывают к нам, особенно в Москву временно, для выполнения так сказать "черной работы", при этом низкооплачиваемой. Москвичи как правило за такую работу не берутся. Но эти люди находятся на территории РФ лишь с одной целью - содержания своих семей. Никаких политических планов, амбиций, поползновений на что-то особо претендовать в РФ у них нет, да и в криминальные группировки сбиваются как правило единицы, и то не по этническому признаку. Мало кто из этой категории впоследствии остается на ПМЖ в России.

Выходцы из Украины и Беларуси как правило сливаются с основной славянской массой, и нигде не превалируют, этнические анклавы не создают.

Выходцев из Грузии и Азербайджана на территории РФ от 1 миллиона до 2,5 соответственно. И те, и другие в создании этнических акнлавов не замечены. Компактного заселения тех или иных регионов России выходцами из Азербайджана и Грузии не наблюдается, в основном стараются влиться в многонациональную среду РФ.

И, наконец, единственный этнос, который по праву можно обвинить в создании этнических анклавов в России - это армянская диаспора. Практически все регионы России, прилегающие к Черному морю, являются зоной формирования армянских этнических анклавов. То же самое касается Ставропольского края. Еще армянская диаспора имеет компактные этнические заселения в Ростовской области, в Башкортостане, на Дальнем Востоке.

Надо понимать, что там, где плотно заселяется армянская диаспора, там имеет место весь полный пакет их присутствия на чужой территории: храмы, хачкары, культурные центры, активные диаспорские организации, превалирование в СМИ и органах госуправления, криминальные группировки, оказывающие влияние на органы власти. Самый яркий пример этнического анклава на территории РФ - это армянская диаспора на территории Краснодарского края. В этом регионе идет процесс подготовки к выдвижению политических требований о создании "армянской культурной автономии". Армянская диаспора в Москве, доминирующая в СМИ, в сфере финансов, политики, дипломатии, управления, правоохранительных органах, оказывает всю необходимую поддержку своим соплеменникам в продвижении их планов на юге России.

Так что, Дмитрий Анатольевич очень своевременно поднял эту тему, еще не поздно начать регулировать эти процессы и почистить армянский этнический криминал на юге России, да и в самой Москве.