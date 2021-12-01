https://news.day.az/politics/1410163.html Катастрофа с вертолетом в Азербайджане разбила нам сердца - Сельджук Байрактар
Катастрофа с вертолетом в Азербайджане разбила нам сердца - Сельджук Байрактар
Катастрофа с вертолетом в Азербайджане разбила нам сердца.
Об этом на своей странице в Twitter написал технический директор турецкой компании Baykar Makine Сельджук Байрактар, передает Day.Az.
"Катастрофа вертолета в Азербайджане разбила нам сердца. Мы искренне разделяем горе Азербайджана.
"Да упокоит Всевышний души наших героических солдат, ставших шехидами. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Сельджук Байрактар.
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