Катастрофа с вертолетом в Азербайджане разбила нам сердца.

Об этом на своей странице в Twitter написал технический директор турецкой компании Baykar Makine Сельджук Байрактар, передает Day.Az.

"Катастрофа вертолета в Азербайджане разбила нам сердца. Мы искренне разделяем горе Азербайджана.

"Да упокоит Всевышний души наших героических солдат, ставших шехидами. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Сельджук Байрактар.