https://news.day.az/politics/1410816.html Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная - Хикмет Гаджиев
Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная - Хикмет Гаджиев
Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.
Об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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