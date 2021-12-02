Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильная.

Об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется