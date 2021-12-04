Армения собралась выходить из ОДКБ и ЕАЭС

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз встретится в представителями внепарламентских сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в повестке дня есть два довольно интересных вопроса. Один из них носит следующую формулировку: "Возможное внешнеполитическое развитие ситуации. Обсуждение возможных альтернатив прекращению членства Армении в ОДКБ-ЕАЭС". Следующий пункт касается продвижения процесса европейской интеграции.

Таким образом, фактически подтверждается информация о том, что вопрос о приостановлении членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС активно обсуждается в проправительственных и околоправительственных кругах, хоть и на последней пресс-конференции Пашинян заявил, что не думает о выходе из ОДКБ.

Также отмечается, что группа внепарламентских сил, созданная по инициативе Пашиняна, уже почти полностью состоит из прозападных сил, тем более что лидер партии "Альянс" Тигран Уриханян, позиционирующий себя пророссийским, недавно покинул совет