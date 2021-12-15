Новые перспективы для Азербайджана и ЕС

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева продолжает свой неизменный курс на равноправное партнерство с Европейским союзом (ЕС). Дальновидная, сбалансированная внешняя политика главы государства позволила нашей стране развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество с ЕС в сфере энергетической безопасности, на основе принципов территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Равноправное сотрудничество с ЕС в новых геополитических реалиях после Победы Азербайджана во второй Карабахской войне принесет взаимную выгоду не только обеим сторонам, но и внесет существенный вклад в общеевропейскую безопасность и стабильность.

В Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Встреча прошла в рамках визита главы Азербайджанского государства в Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства. Согласно официальной информации, обсуждались вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. А именно, вопросы касательно демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, состоялся обмен мнениями об открытии коммуникаций, вопросах гуманитарного характера.

В Брюсселе также состоялась трехсторонняя встреча с участием глав Азербайджана и Армении и председателя Евросовета. Мишель уже переговорил и с премьером Армении Николом Пашиняном.

О том, как пройдет трехсторонняя встреча и даст ли она какие-то результаты, говорить пока рано. Но известно, что Евросоюз всерьез намерен внести свою лепту в урегулирование между Баку и Ереваном. И азербайджанская сторона не против этого. Чем больше усилий для достижения прочного мира, тем лучше. В интервью испанской EFE, говоря об инициативе Европы участвовать в процессе делимитации и добиться договоренности, Президент Ильхам Алиев сказал, что мы поддерживаем такие инициативы. У ЕС есть опыт в различных сферах, таких, как реконструкция и создание мирной обстановки. По мнению главы государства, "Европейский Союз многое может сделать. Мы готовы воспользоваться этими возможностями и доверяем Европейскому Союзу как честному посреднику".

Азербайджан, как следует из заявлений Президента Ильхама Алиева, готов к большему во взаимодействии с Евросоюзом. Азербайджану есть, что предложить Европе, и после 44-дневной войны та вынуждена считаться с его новым статусом как страны-победительницы. Удастся ли европейцам заставить Ереван реально смотреть на вещи - покажет время. Независимо от того, успешным или неудачным будет брюссельская попытка, обсуждения гуманитарных вопросов постконфликтной повестки двух государств не имеют отношения к взаимодействию Азербайджана с Европой. Евросоюз и Баку связывает очень многое. При том, что Азербайджан не является членом ЕС и присоединяться к структуре никогда не собирался, у него с Евросоюзом немало точек соприкосновения.

В Европе, несмотря на двойные стандарты и прочие нелицеприятные моменты европейской политики, все-таки хорошо понимают, кто в регионе есть кто. Преимущества и возможности Азербайджана и приоритетность сотрудничества с ним всегда были и остаются на повестке политики ЕС по отношению к Южному Кавказу. Азербайджан - единственная страна ЮК, которая может что-то дать, а не только взять. Причем, она никогда не попрошайничает, не смотрит в чужой карман и не ждет подарков. На совместной пресс-конференции в ходе своего визита в июле этого года в Баку Шарль Мишель очень четко выразил понимания Европой этого важного момента.

"Мы понимаем, что партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку", - сказал Мишель. Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС хочет придать стратегический характер партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном. В ходе своего визита господин Мишель не просто проводил переговоры, но побывал в регионах и познакомился с перспективными проектами, связанными с инновациями, спутниками, а также инфраструктурной. И совершенно логичным после всего увиденного и услышанного было признание самодостаточности Азербайджана и его финансовой независимости. Одним словом, партнерство ЕС и Азербайджана основано не на финансовой помощи последнему, а, наоборот. Как сказал Шарль Мишель, "это - партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, на инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве".

В ходе визита на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым обсуждались вопросы расширения торгового сотрудничества, энергобезопасности Европы и роли в этом деле Азербайджана. Последнее вытекает из контекста завершения проекта Южного газового коридора и перспективы увеличения экспорта природного газа на европейский рынок. Кроме того, европейские компании проявляют заинтересованность в работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана. И это тоже важный пункт двусторонней повестки Азербайджан-Евросоюз.

Еще Евросоюз хочет участвовать в "достижении подвижек в различных вопросах" касательно постконфликтной нормализации между Азербайджаном и Арменией. В частности, речь идет о процессе делимитации границ. ЕС устами Шарля Мишеля выразил готовность оказать в этом вопросе экспертную помощь Европы, "а при необходимости и при желании - провести европейский мониторинг".

Нет сомнений, что этот момент находился в повестке встречи Президента Ильхама Алиева и главы Евросовета 14 декабря. С большой долей вероятности можно говорить о том, что тема делимитации границ - это то, что европейская сторона хочет и в какой-то мере может взять на себя, чтобы продемонстрировать активную миротворческую политику и отметиться в процессе нормализации.

В целом, после июльского визита Мишеля в Баку в отношениях Азербайджана и Евросоюза началось некоторое потепление. Модератором этого процесса стал председатель Евросовета. Еще на совместной пресс-конференции в Баку было заметно, что еврочиновник позитивно расположен к главе Азербайджана и говорит искренне. Президент Ильхам Алиев также был явно доволен результатами встречи и проведенных обсуждений.

Потепление в отношениях наблюдалось и во время визита в Баку еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели. Проведенные здесь переговоры настолько впечатлили его, что он по итогам визита написал статью, которая была опубликована на сайте Еврокомиссии. В статье Вархели подчеркнул решимость Европейского союза развивать сотрудничество с Азербайджаном, а также высоко оценил роль и значение нашей страны для ЕС. Еврокомиссар назвал Азербайджан самой процветающей страной региона, на экономику которой не оказала серьезного негативного влияния пандемия. Еврокомиссар, конечно же, заметил достижения страны в развитии транспортно-логистической и транзитной инфраструктуры, ее значимость в качестве незаменимого транспортного и энергетического хаба. Оливер Вархели не мог не отметить экономическую мощь и финансовые возможности республики, которые позволяют оценивать отношения с Азербайджаном не с точки зрения помощи со стороны ЕС, как с другими странами ВП, а с точки зрения равноправного полноценного сотрудничества.

Равноправное сотрудничество - это, пожалуй, ключевые слова в отношениях Азербайджана с ЕС. Именно этого уже немало лет добивается Баку в контексте работы над соглашением по сотрудничеству АР и ЕС. Позиция Баку всегда совершенно справедливо заключалась в том, что Азербайджан не может ставиться в один ряд с другими странами Восточного партнерства.

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева полностью самодостаточен и независим, имеет сильную экономику, хорошую демографию и большие перспективы. А после 44-дневной войны ко всем этим преимуществам добавилась и военная сила. Сильнейшая экономика и сильнейшая армия региона - это есть Азербайджан, с которым лучше сотрудничать, а не препираться. Он нужен Европе, и последний газовый кризис еще более акцентировал эту истину. Если брюссельская попытка Европы внести вклад в мир на Южном Кавказе окажется удачной, если европейцам удастся заставить Армению выполнять взятые на себя обязательства, это повысит доверие к евроструктурам в Азербайджане. А доверие в делах сотрудничества - это если не все, то очень многое.

Лейла Таривердиева

Заслуженный журналист Азербайджана