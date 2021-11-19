Азербайджанский газ жизненно необходим для энергобезопасности Европы

Азербайджанский газ начинает играть все более заметную роль на европейском рынке. С запуском 31 декабря 2020 года Трансадриатического трубопровода (ТАР), являющегося завершающим сегментом Южного газового коридора, идея диверсификации поставок голубого топлива в Европу приобрела реальные очертания и уже дала отчетливые результаты.

Оксфордский институт энергетических исследований подготовил отчет по итогам трех кварталов 2021 года касательно закупок странами Европы природного газа. Согласно отчету, незначительное увеличение трубопроводного импорта из Норвегии (+0,8 миллиарда кубометров) и более существенный рост импорта из Северной Африки (+9,7 миллиарда кубометров) и Азербайджана (+5,3 миллиарда кубометров - в результате запуска ТАР) более чем компенсировали сокращение поставок голубого топлива из России (-25,6 миллиарда кубометров).

Азербайджан уже фигурирует в европейских отчетах, а ведь он появился на газовом рынке ЕС менее года назад.

Выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума "Мир после COVID-19", Президент Ильхам Алиев обратил внимание участников на примечательный факт: в странах, получающих азербайджанский газ, нет ни газового кризиса, ни замерзших. Глава государства назвал Южный газовый коридор важным критерием энергетической безопасности Европы и серьезным инструментом диверсификации. С 1 января азербайджанский газ пошел в Турцию, Грузию, Италию, Грецию и Болгарию, за девять месяцев было экспортировано более 14 миллиардов кубометров, половина из которых пришлась на долю стран Евросоюза. По мнению Президента Ильхама Алиева, Южный газовый коридор является проектом реальной энергетической безопасности для Европы.

Причем, наша страна - очень ответственный производитель и экспортер, и покупатели азербайджанского газа могут быть уверены, что поставщик выполнит все свои обязательства, несмотря на конъюнктуру, какие-то трения и недоразумения.

Говоря о преимуществах стран, получающих азербайджанский газ, глава государства исходил из конкретных данных. Так, известно, что наш газ обходится Болгарии в четыре раза дешевле российского. В гораздо лучшей ситуации, чем многие ее соседи, находится и Италия.

Стоило бы напомнить, что большинство стран Европы в свое время с недоверием и даже с иронией отнеслись к идее Южного газового коридора. Сегодня, когда на пространство ЕС обрушился энергетический кризис, недальновидность такой позиции, несомненно, стала очевидна.

Накануне СМИ сообщили, что крупнейшие подземные газовые хранилища "Газпрома" в Европе - Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии - начали пустеть и так и не перешли в режим интенсивной закачки. Сейчас запасы там находятся на критически низком уровне. Несмотря на это, из хранилищ начался отбор. По мнению экспертов, наверстать отставание в текущем году уже не получится.

Между тем, страны, получающие азербайджанский газ, не столкнулись с такой проблемой.

В интервью Bloomberg министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что после резкого роста цен на топливо в мире, к Азербайджану обратились новые потенциальные покупатели природного газа из Европы. Заинтересованность в покупке азербайджанского газа выразили правительства и компании на востоке и юге Европы, и вероятность заключения новых договоров купли-продажи в будущем довольно высока, сказал министр. По словам Шахбазова, поставки в Италию, Грецию и Болгарию в этом году достигнут почти 6,5 миллиарда кубометров, а в 2022 году - вырастут до 10 миллиардов кубометров.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан:

"Заявления Президента Азербайджана об объемах поставок азербайджанского газа на европейские рынки доказывает, насколько важна диверсификация источников поставок газа. Те страны, которые пошли в свое время на диверсификацию и обеспечили свой рынок диверсифицированными энергоресурсами, во время ЧП и масштабных энергетических кризисов оказываются наименее уязвимы. Глава государства как раз и хотел довести до общественности мысль о том, насколько уязвима энергетическая безопасность без диверсификации источников. И в этом вопросе Азербайджан является тем партнером, который всегда четко выполняет свои обязательства. Несмотря на то, что на текущий год были заранее запланированы объемы поставок в объеме 5 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Европу, мы всего за 10 месяцев уже опередили график на 2 миллиарда кубометров. До конца года этот объем, разумеется, будет еще расти, а в будущем году мы выйдем на проектную мощность.

Хотел бы еще коснуться следующего момента из интервью министра энергетики Парвиза Шахбазова агентству Bloomberg. Именно на фоне последнего энергетического кризиса в Европе к Азербайджану начали поступать обращения некоторых европейских стран о начале закупок новых объемов нашего газа. Разумеется, это станет возможным с расширением Южного газового коридора. И министр подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры, и их предварительные итоги будут обнародованы в ходе ежегодного саммита координационного совета по ЮГК, который традиционно проводится в феврале каждого года.

Все это еще раз подтвердило роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности европейских стран. Мы в данном случае не говорим о Европе в целом, речь идет о тех странах, которые нацелены на азербайджанский газ или же полностью зависят от одного источника. Те, кто в свое время пошел на диверсификацию и подписал соглашение с Азербайджаном, они, можно сказать, обезопасили себя и чувствуют себя комфортно. Что особенно важно в преддверии суровой зимы".

В случае заключения новых контрактов Азербайджан подумает об увеличении производства и о расширении ЮГК. Возможностей для этого достаточно. И это не только "Шах-Дениз", но и перспективное месторождение "Шафаг-Асиман": оба этих месторождения, по мнению специалистов, могут обеспечить надежную поставку каспийского газа до середины столетия. Южный газовый коридор построен с расчетом на дальнейшее расширение - имеются технические возможности для увеличения пропускной способности в два раза.

Бурение первой разведочной скважины на "Шафаг-Асиман" британская ВР начала в январе прошлого года. В марте этого года было объявлено об обнаружении здесь первых запасов конденсата. В целом прогнозируемые запасы блока составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

К услугам европейских потребителей в случае проявления ими подкрепленной практическими действиями заинтересованности может быть и Транскаспийский газопровод, по которому в Европу в перспективе может поступать туркменский газ. По словам Шахбазова, в зависимости от европейского спроса, Азербайджан может поддержать ТКГ для экспорта туркменского газа на запад. Для этого нужны новые контракты между покупателями и продавцами".

Старт переговорам с американскими компаниями по строительству ТКГ был дан в 1996 году, и в феврале 1999 года туркменское правительство подписало соглашение с корпорацией General Electric и строительной компанией Bechtel для изучения перспектив проекта прокладки 300-километрового трубопровода по дну Каспийского моря. Но в июле того же года ВР доложила руководству Азербайджана, что запасы газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз" достигают 700 миллиардов кубометров и для его экспорта необходимо строительство отдельного газопровода. После чего у Азербайджана появились новые заботы. Принцип, по которому работают туркменские экспортеры, заключающийся в доведении газа до границы, а там уж забирайте как хотите, в сегодняшних условиях оказался абсолютно неперспективным.

Нужно отметить, что реализация проекта ЮГК обошлась в 33 миллиарда долларов, и более четверти этих затрат взял на себя Азербайджан. Что должно стать в определенной степени примером для Ашхабада, которому стоит понять, что как бы Европе ни был нужен туркменский газ, платить за трубопровод никто не хочет. В свое время взоры были устремлены на Азербайджан, но в Баку дали ясно понять, что наша страна всего лишь транзитер в данном случае, а заботиться финансово о строительстве трубы должен продавец газа.

Однако в январе 2021 года у соседей появилась все-таки возможность доставлять свой газ в Европу, опять же посредством Азербайджана (иначе просто невозможно) благодаря подписанному двумя с странами Меморандуму о взаимопонимании в вопросе совместной разведки, разработки и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

В конце октября стало известно, что американская Trans Caspian Resources (TCR) предложила Туркменистану вместо Транскаспийского газопровода реализовать проект Транскаспийского интерконнектора - меньшей по мощности газотранспортной магистрали в направлении Азербайджана. Это сравнительно недорогой проект, который обойдется всего в 500-800 миллионов долларов и позволит туркменской стороне прокачивать в азербайджанские трубопроводы, а через них в Европу 10-12 млрд кубометров природного газа.

Если проект осуществится, то Азербайджан приобретет для европейских потребителей еще большую значимость. На этот раз в качестве не продавца, а надежного транзитера, располагающего современной и рассчитанной на расширение газотранспортной инфраструктурой. Наша страна будет хороша и в этой роли.

Лейла Таривердиева