Пашинян в панике умолял Президента Ильхама Алиева о встрече в Брюсселе

15 декабря в Брюсселе пройдет саммит Восточного партнерства, который определит приоритеты дальнейшего сотрудничества ЕС со странами-партнерами (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) на ближайшие годы. Будут установлены приоритеты дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере окружающей среды, зеленой трансформации, цифровой трансформации, устойчивой экономики. И так далее, и тому подобное.

Конечно же, Азербайджан как надежный партнер, всегда добросовестно выполняющий взятые на себя обязательства, со всей ответственностью будет участвовать в саммите. Но главной интригой встречи в Брюсселе будет не зеленая трансформация или устойчивая экономика.

Накануне Президент Европейского Совета Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и предложил встретиться на полях саммита с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По некоторой информации, умолял об этом армянский премьер. Согласие на встречу было получено. Цель - обсудить ситуацию в регионе и пути преодоления напряженности для обеспечения процветающего и стабильного Южного Кавказа. Кроме того, в ходе телефонной беседы была достигнута договоренность об установлении прямой связи между Азербайджаном и Арменией на уровне министров обороны.

Тем, кто сегодня пытается говорить о якобы перехвате Европой посреднической инициативы у Москвы, следует понимать, что разговор фактически на ногах с Пашиняном во время саммита - это не переговоры. Это будет просто встреча, скажем так, совмещением приятного с полезным. Премьер Армении дискредитировал себя в качестве политика, способного к конструктивному разговору, и вернуть этот имидж ему будет очень трудно, этот имидж ему придется доказывать практическими шагами. Попиариться за счет встречи с таким авторитетным и весомым лидером, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев, ему тоже не удастся. Как и создать по старой традиции видимость своей значимости для Европы.

Азербайджан никогда не отказывается от здоровых инициатив, ради мира в регионе он готов прислушаться к конструктивным предложениям всех сторон. Так, например, Баку полностью поддержал намерение Евросоюза участвовать в процессе делимитации и достижении договоренности между сторонами, высказанное в ходе июльского визита в Азербайджан Шарля Мишеля. Президент Ильхам Алиев говорил об этом в интервью испанской EFE. Он подчеркнул, что Европейский Союз имеет опыт в различных сферах, таких, как реконструкция и создание мирной обстановки. "Мы готовы работать, и официальные представители нашего государства различного уровня находятся в контакте с Европейским Союзом", - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что Азербайджан готов воспользоваться этими возможностями и доверяет Евросоюзу как честному посреднику.

Мы хорошо помним резолюции евроструктур, в которых территориальная целостность Азербайджана отделялась от целостности Грузии, Украины и Молдовы, мы все еще не забыли, в чем причина многолетнего затягивания разработки соглашения между ЕС и нашей страной.

Июльский визит Мишеля в регион показал, что после 44-дневной войны в отношении Европы к происходящему в нашем регионе произошли определенные изменения. Очень показательно, что еврочиновник не употреблял название "Нагорный Карабах" и не говорил о пресловутом "статусе". Это говорит о том, что в европейских структурах начали осознавать реалии, что, в свою очередь, позволяет и Азербайджану больше доверять тому же Евросоюзу.

Своей военной победой Азербайджан доказал, что способен решать проблемы самостоятельно, ни в чьей помощи не нуждается и не позволит говорить о себе свысока. Как раз Европа, как показывают последние месяцы, нуждается в Азербайджане в плане своей энергобезопасности, и отталкивать его в угоду бессмысленной, жалкой побирушке-Армении более чем неразумно. Прошли те времена, когда еврочиновники пытались говорить с Баку приказным тоном, ставить перед нашей страной какие-то условия и шантажировать какими-то резолюциями. Это все в прошлом. Это не работало и раньше, а тем более не будет работать теперь, когда Азербайджан уже всем и все доказал, а его лидер удесятерил свой вес на мировом политическом поле.

Не будем отрицать того факта, что за прошедший год европейцы делали ряд попыток протиснуться в процессы, идущие между Азербайджаном и Арменией после капитуляции последней. Монополизация Россией посреднической миссии многих не устраивает, в первую очередь, Ереван, где страшно разочарованы "союзнической необязательностью" Москвы. Ведь в Армении были совершенно уверены, что ввод в Карабах российских миротворцев будет означать укрепление армянских позиций и возвращение на повестку вопроса статуса. Но, как говорится, что-то пошло не так. Москва оказалась в одной связке с Баку, чего в Ереване никак не ожидали. Оставшись без традиционной поддержки, Армения пытается втянуть в процессы своих внерегиональных доброжелателей, ноет и умоляет, рассчитывая уравновесить их вмешательством имеющиеся тенденции. Вот только Азербайджан на это не идет. Посредничество России его вполне устраивает, несмотря на некоторые вызывающие вопросы моменты.

Самое забавное, что в этой ситуации Армения все еще надеется себя выгодно продать. Хотя бы путем шантажа. Чего стоит одно только заявление главы Совбеза РА Армена Григоряна. Шантажируя Россию и ОДКБ, он заявил, что в случае, если решение проблемы "не будет найдено, то мы будем рассматривать и другие возможности". То есть в период, когда Азербайджанская армия громила армянских провокаторов на границе, Ереван открытым текстом потребовал от Москвы исполнения "супружеских обязанностей", в противном же случае пригрозил найти себе "другую". Эти заявления не напугали российскую сторону, не заставили задуматься, а только насмешили. И, конечно, разозлили и неприятно удивили своей неразумной откровенностью.

Но у заявления Григоряна был и другой адресат - Европа. Так Армения попыталась донести до Запада, что готова к "разводу" с союзником, подала сигнал, и многим в этой стране предстоящая в Брюсселе встреча кажется организованной в данном контексте. Однако это заблуждение.

Восточное партнерство - формат, в котором присутствуют и Азербайджан, и Армения. Таких форматов на международном уровне не очень много. Будь Азербайджан членом ОДКБ или ЕАЭС, встреча могла пройти в рамках мероприятий этих организаций. Никакой разницы. Если господин Мишель хочет внести свой вклад в установление мира в регионе, ему можно только поаплодировать. Любая инициатива, направленная на деэскалацию и снятие напряженности, на открытие границ и коммуникаций азербайджанской стороной всегда встречается с пониманием. В конце концов, если Пашинян боится встреч официальных, можно поговорить и неофициально. Может быть, на европейской площадке ему будет не так страшно встречаться с лидером Азербайджана, как в Москве, если он, как свидетельствуют проармянские источники, умолял организовать встречу в Брюсселе. Он сумеет тут расслабиться, и будет возможность услышать, что глава Армении думает о ситуации на самом деле, в отрыве от истерично орущих под окнами парламента в Ереване масс, от реваншистских воплей и призывов, сотрясающих несчастное армянское общество.

А там уже будет видно, как пойдут дела. К сожалению, нам достался такой противник, слово которого ничего не стоит. Договорившись о чем-то в Брюсселе, Пашинян вполне может переиграть, сойдя с самолета в Звартноце. Этот противник понимает только силу, и пусть никто не надеется, что на европейской встрече удастся растопить сердце Президента Ильхама Алиева. Азербайджанский лидер уже имеет опыт общения с Николом Пашиняном и знает цену его слову. Это слово не стоит ни копейки, или же лума, если переводить на армянскую валюту.

После окончания войны прошел год, но Армения до сих пор не выполнила ни одно из взятых на себя обязательств. За исключением тех, выполнить которые ее принудила Азербайджанская армия. Ереван упорно и неразумно уклоняется от мирного договора, не желает признавать территориальную целостность Азербайджана и тянет с делимитацией, надеясь привлечь к этому процессу выгодного ей арбитра. А тем временем продолжают гибнуть армянские же солдаты. Да, во время последней провокации на границе погибли и семеро наших парней, но армянская сторона потеряла несравнимо больше. Более двадцати армянских военных были убиты, около сотни ранены. Это та цена, которую армянскому народу приходится платить за преступную глупость своих властей, политиков и идеологов. После 16 ноября Пашинян предсказуемо заявил о готовности к делимитации. Нужно было потерять столько людей, чтобы прийти хотя бы к этому?

Но Азербайджану этого мало. Согласием на делимитацию, которую Ереван, как видно, надеется растянуть на годы, армяне не отделаются. Наши воины отдали жизни не ради жалких игр Еревана или кого-то там еще. И никакие посредники, уговоры и интриги за нашей спиной не помогут Николу. Только официальное признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, официальный отказ от территориальных претензий к нашей стране могут помочь Армении вылезти из грязи и не получать больше военных ударов, очередной из которых она получила 16 ноября.

Думается, обо всем этом Пашиняну будет сказано в Брюсселе. А там уже выбор за Ереваном. И пусть господин Мишель не обижается на Баку, если его добрые намерения уйдут впустую.

Лейла Таривердиева