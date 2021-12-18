В центре Одессы откроется парк Азербайджана

В центральном офисе функционирующей в украинском городе Одесса Общественной организации "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" - Доме Азербайджана состоялась встреча с правлением и членами организации. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

Во встрече также приняли участие представители Государственного комитета, находящиеся в командировке в Украине.

Руководитель Аппарата Государственного комитета Дашгын Раджабли в своем выступлении говорил об успешной деятельности азербайджанской диаспоры, в том числе нашей общины в Одессе, во время 44-дневной Отечественной войны и в 2021 году, когда мы отмечали годовщину великой Победы. Он подчеркнул, что наши соотечественники за рубежом, проявившие большую активность в достижении победы как на поле боя, так и на международной арене, с особым воодушевлением и радостью отметили первый праздник Победы. Было подчеркнуто, что нашей диаспоре необходимо, сохранив дух единства и солидарности, еще более активизировать свою деятельность.

Председатель правления организации "Бирлик" Ровшан Гулиев, остановившись на работе структуры, сказал, что в Доме Азербайджана, открытом 6 месяцев назад, нашим соотечественникам уже оказываются юридические и консалтинговые услуги, организована воскресная азербайджанская школа. Кроме того, завершился основной этап работ, проводимых в связи с открытием в центре Одессы парка Азербайджана, в ближайшее время начнется реализация проекта.

На встрече обсуждались расширение деятельности нашей диаспоры в Одессе, проведение целенаправленной работы для того, чтобы в предстоящие годы азербайджанцы были представлены в местных областных и городских советах, а также в государственных структурах. Одновременно были затронуты проблемы наших соотечественников, проживающих в Одесской области, подчеркнута необходимость открытия здесь консульства Азербайджана.

Отметим, что в Одесской области, где проживают более 30 тысяч наших соотечественников, функционировали три диаспорские организации. Летом 2021 года эти общества объединились и создали Общественную организацию "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик".