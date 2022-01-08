https://news.day.az/politics/1424522.html В Казахстане задержан бывший глава Комитета нацбезопасности
В Казахстане задержан бывший глава Комитета нацбезопасности
Спецслужбы Казахстана задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Комитета нацбезопасности Казахстана.
"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", - указано в сообщении.
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