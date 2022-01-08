Стабильность Азербайджана и фактор личности Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Вы можете сейчас спокойно пройтись по улицам Баку, Гянджи, Лянкярана, других азербайджанских городов, не опасаясь стать жертвой жестокости толпы, громящей все на своем пути или полиции, что применяет спецсредства для борьбы с нею? Цените это. Вы живете в стране, которая одержала историческую победу в 44-дневной войне, не только одолев Армению и мировое армянство, но и преодолев попытки покровителей РА воспрепятствовать торжеству справедливости? Цените это.

У вас появилась возможность уже в самой ближайшей перспективе увидеть освобожденную Шушу, другие города и населенные пункты Азербайджана, что более четверти века находились под армянской оккупацией? Цените это. Вы являетесь гражданами страны, которая является безусловным политическим и экономическим лидером Южного Кавказа, обладая самой сильной армией в регионе? Цените и это.

Наконец, цените и то, что вы живете в стране, которая при всех существующих и объективных экономических трудностях, а с ними столкнулись даже ведущие мировые державы, знает пути решения всех этих проблем. Потому что у нас есть Родина. Потому что Азербайджан является крепким, устойчивым, сильным государством, своеобразным островком стабильности в бушующем мире хаоса, старых и новых межгосударственных, внутригосударственных конфликтов.

Сейчас на наших глазах в считанные дни в пучину хаоса оказался погружен братский Казахстан. С ранящей душу регулярностью оттуда приходят новости о новых жертвах среди мирного населения, военнослужащих и полиции. Называются чудовищные цифры ущерба от погромов. На улицы, вчера еще мирных и ухоженных казахстанских городов, теперь страшно выходить. Свистят пули, льется кровь.

В страну приглашены миротворческие силы ОДКБ. Сколько они там еще пробудут, насколько законным было их приглашение, почему Казахстан так быстро оказался превращенным в место жестоких столкновений, кому это выгодно, кто виноват и что делать? Ответы на все эти вопросы, рано или поздно, будут найдены. Но уже потеряно главное - чувство уверенности в завтрашнем, а может и в сегодняшнем дне. На его восстановление уйдет очень много времени.

А ведь есть и другие примеры. Беларусь пережила ужас внутриполитического противостояния. В Минске и в других городах дружественной нам страны также происходило насилие, лилась кровь. И эту страну умудрились погрузить в бездну противостояния. На политическую арену была выведена, причем в роли едва ли не "спасительницы нации", совершенно далекая от понимания сути политики дама. Она выглядит фальшиво, это явно искусственный проект, не имеющий для успеха никаких интеллектуальных и морально-нравственных ресурсов. Но, разве это не вторично после того, как в РБ уже произошли столкновения беларусов с беларусами?!

Ранее мы видели Кыргызстан, который пережил аж три революции. Принесли ли они процветание, стабильность этой стране и ее гражданам? Увы, нет. То же самое можно сказать и про соседнюю Грузию, которая расколота на сторонников нынешней власти и экс-президента Михаила Саакашвили. Этот вчерашний герой "революции роз", заслуживший реноме реформатора, ныне находится в тюрьме.

Вспомним и Украину. Там было две революции. Сначала оранжевая революция, в результате которой главой государства стал Виктор Ющенко, а потом революция достоинства, по итогам которой во главе страны встал Петр Порошенко. Сейчас есть большой риск того, что в Украине может произойти третья революция. Слишком велико недовольство населения стремительным ростом экономических проблем. Из-за высокой цены на газ массово закрываются предприятия, растет безработица.

Про Армению, которая так гордилась своей "шашлычной революцией" и говорить особо не стоит. Эта страна, проигравшая 44-дневную войну, в ходе которой были похоронены не только от пяти до восьми тысяч ее военнослужащих, но и многие армянские мифы, крепко удерживает за собой статус регионального лузера. По всем категориям.

Там безостановочно растет внешний долг, сокращается численность населения. А еще Армения давно перешла в режим внешнего управления. Причем прощание с последними атрибутами суверенитета и независимости происходит прямо сейчас. Решение Никола Пашиняна, этого вчерашнего "революционера" и "демократа", отправить армянских военнослужащих, в составе ОДКБ, в Казахстан - это какой-то театр абсурда. Сравнимый с призывами лидеров "Талибан" решать внутриполитический кризис в Казахстане мирно.

Многие граждане РА открыто выражают свое презрение по поводу данного решения Пашиняна. В целом же они жалуются на отсутствие "света в конце тоннеля". Увы, ровно такие же проблемы испытывают граждане многих государств, образовавшихся на развалинах СССР. Тем большую ценность представляет Азербайджан, которому удалось избежать разрушительных революций, погружения в хаос, которым бы с радостью управляли внешние силы. Мы все - хозяева своей страны, у которой есть прекрасное настоящее и великое будущее. Которую нужно ценить, любить, во имя блага которой нужно работать день и ночь. Всем нам. Как это делает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.