Началось заседание Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане

По предложению Турции, председательствующей в Организации тюркских государств, 11 января началось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Участники заседания, которое организовано в формате видеоконференции, обсудят события в Казахстане, отмечается в сообщении.