https://news.day.az/politics/1425485.html Началось заседание Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане
Началось заседание Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане
По предложению Турции, председательствующей в Организации тюркских государств, 11 января началось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран - участниц и стран - наблюдателей в организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Участники заседания, которое организовано в формате видеоконференции, обсудят события в Казахстане, отмечается в сообщении.
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