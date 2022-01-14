Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников - никто не выше закона

Отметим, что 12 января Президент Ильхам Алиев дал интервью национальным телеканалам.

Глава государства, в числе прочих вопросов высказал свое отношение к проблеме чиновничьей безответственности, бюрократии и прочих нарушений со стороны лиц, облаченных властью. Глава государства подчеркнул, что в нынешнем году борьба с этими проявлениями будет продолжаться, а если тот или иной чиновник - как он уже неоднократно ранее предупреждал - замарает себя, то наказание будет очень жестким. "Еще раз хочу сказать, что никому не удастся избежать этой ответственности, никто не стоит выше закона, перед законом все равны, ничьи прежние заслуги учитываться не будут", - заявил Президент Ильхам Алиев.

"Президент Ильхам Алиев в последнем интервью затронул много актуальных вопросов, одним из которых. И не в последнюю очередь, является вопрос ответственности чиновников за порученную им область деятельности. Глава государства признал, что, к сожалению, не всегда выбор кадров бывает удачным. На первых порах новоназначенные чиновники показывают себя с положительной стороны, а потом начинают заниматься своими темными делами, - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

К сожалению, отметил он, есть немало случаев, когда теперь уже бывшие министры, главы исполнительной власти, ответственные лица той или иной сферы, вместо того, чтобы четко выполнять свои обязанности, служить народу, решать проблемы, стоящие перед вверенной им сферой, занимались коррупцией, взяточничеством, показывали плохой пример.

По мнению парламентария, огромное значение имеет правильный подбор кадров. И лица, ответственные за подбор кадров, тоже несут большую ответственность за свои решения.

"Лица, назначаемые на должности, должны осознавать ту большую ответственность, которая возлагается на них. Их выбрали из сотен и тысяч не менее достойных кандидатов. Но вместо того, чтобы ценить это, постараться оставить от своей работы хорошее впечатление, они порой занимаются грязными делами. Дело в том, что государство настроено на прозрачность работы государственных служб. И сегодня, в век развития высоких технологий, социальных сетей, доступности информации невозможно скрыть факты коррупции и других нарушений закона со стороны чиновников. Президент Ильхам Алиев очень жестко предупредил всех о том, что чиновники, занимающиеся незаконными делами, будут жестко наказаны. Думаю, все чиновники, независимо от ранга, должны сделать из этих слов очень серьезные выводы", - подчеркнул Мирзазаде.

По словам депутата ММ, нужно серьезно относиться к своим должностным обязанностям, быть открытыми народу, каждому гражданину, как это делает Президент Ильхам Алиев, отчитываться о своей деятельности, и не только о решенных проблемах, а также о тех полезных инициативах, которые они внесли в развитие сферы, отрасли, которой руководят.

Важно, считает наш собеседник, что Президент Ильхам Алиев особо предупредил чиновников, которые занимаются сегодня восстановлением освобожденных территорий. За короткое время восстановлено или построено 700 километров дорог, ведущих к стратегическим объектам. Также ведутся проектные работы, в некоторых районах уже началась отстройка населенных пунктов. Работа в этой сфере должна быть поставлена четко и честно. Люди, ответственные за эту работу, должны чувствовать еще большую ответственность, отчитываться перед народом. Рядовые граждане должны видеть с их стороны очень ответственное отношение к порученному делу.

"Считаю, что это очень своевременное предупреждение. Надеюсь, что многие уже сделали из него соответствующие выводы. А те, кто думают, что могут продолжать придерживаться двойной морали, рано или поздно обязательно получат наказание, какое получили ранее главы исполнительных властей ряд районов. Это известные факты, и некоторым стоит о них никогда не забывать", - сказал Айдын Мирзазаде.

Лейла Таривердиева