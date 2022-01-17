Миссия МГ ОБСЕ не оправдала ожиданий, нужна новая повестка дня

Минская группа ОБСЕ при определенном настрое могла бы сыграть свою позитивную роль в восстановлении мира и доверия между Азербайджаном и Арменией, установлении каналов связи, но она пока такой готовности и настроя не демонстрирует, и, во многом, именно этим обусловлена критика Президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении этой структуры.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, комментируя слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Минская группа не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, так как этот конфликт урегулирован, озвученные им во время интервью местным телеканалам.

"В глобальном плане вопрос решен, конфликт урегулирован, но остаются нюансы, которые, на самом деле, тоже достаточно важны. Например, то, каким образом будет происходить интеграция армянского населения Карабаха в азербайджанскую систему. Здесь необходима какая-то посредническая миссия, установление каналов взаимосвязи, чтобы создать инклюзивное общество, создать возможности для развития всех этнических групп, которые проживают на территории Азербайджана, и для этого нужно проводить системную работу. Российская миротворческая миссия занимается вполне конкретным делом - вопросом обеспечения безопасности, соблюдения заявления о перемирии. Но нужны еще и другие механизмы постепенного вовлечения и восстановления мира и доверия. Поэтому здесь, при наличии соответствующего настроя, Минская группа могла бы в определенной степени сыграть свою позитивную роль. Пока, опять же, такого настроя и готовности работы не видно, и я думаю, что во многом именно этим обусловлена критика Президента Азербайджана в отношении Минской группы", - сказал наш собеседник.

По его словам, если Минская группа не готова сыграть свою позитивную роль, выполнить возложенные на нее обязательства, необходимо искать новые возможности и инструменты для окончательной нормализации отношений.

Российский эксперт также коснулся слов главы государства о том, что Европейский Союз может сыграть свою роль как партнер и посредник в сближении Азербайджана и Армении. Напомним, что Президент Ильхам Алиев заявил, что на европейском пространстве есть большой интеллектуальный потенциал, опыт, они могут дать свои рекомендации в определении границ, помочь во многих сферах, и Азербайджан только приветствует это.

"Для урегулирования конфликта гораздо проще было договориться с меньшим кругом сторон. Потому что меньше сторон - меньше конфликтующих между ними интересов и противостояний. Но в данном конкретном случае конфликт остановлен, подписано заявление о перемирии, подписан пакет документов, и сейчас задача - нормализация отношений, выстраивание диалога. У российских миротворцев нет мандата на политический диалог, соответственно, есть определенное пространство для маневра тех же европейцев. Тот факт, что Азербайджан воспользовался предложением Европейского Союза по переговорам, говорит о наличии спроса на переговорную площадку", - отметил он.

В своем интервью глава государства, говоря о последних провокациях со стороны Армении, предположил, что, возможно, их источником являются события, произошедшие в последнее время в СНГ, и они считают, что их возможности возросли или же откуда-то могут получить поддержку. Коснувшись этого вопроса, Станислав Притчин отметил, что для Армении апеллирование к ОДКБ, при попытке экстраполировать, например, ситуацию с Казахстаном на Карабах, будет достаточно проблематичным.

"Здесь, в данном конкретном случае, аппелирование к ОДКБ будет достаточно проблематичным, потому что нет демаркированной и дилимитированной границы, которая признавалась бы международным сообществом, и, соответственно, было бы юридическим основанием для армянской стороны утверждать, что, условно, Азербайджан вторгся на армянскую территорию и таким образом угрожает ее безопасности. Здесь, прежде чем иметь юридические основания для запроса помощи ОДКБ, конечно, нужно решить вопрос с границей", - заключил наш собеседник.

Талех Агавердиев