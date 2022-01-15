Азербайджан приветствует начало турецко-армянских контактов

Приветствуем и поддерживаем начало турецко-армянских контактов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он отметил, что нет альтернативы выполнению совместных заявлений, принятых по итогам Второй Карабахской войны, и соглашений, отраженных в этих заявлениях.

"Регион должен развиваться в направлении мира и стабильности. Единственный способ, который служит этим целям, - нормализация отношений между странами региона, отказ от вражды, укрепление доверия между странами, развитие экономических связей, открытие коммуникаций и формирование среды сотрудничества. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем начало турецко-армянских контактов, инициатором которых является Турция. Верим, что нормализация турецко-армянских отношений также обусловливает нормализацию азербайджано-армянских отношений", - сказал Халафов.

Он подчеркнул, что первую очередь это отвечает интересам армянского народа, а затем уже и других стран и народов региона.

"Поэтому эти процессы необходимо продолжать, и, естественно, мы поддерживаем их. Для укрепления доверия должны быть открыты коммуникации между странами, восстановлены, нормализованы связи. Однозначно необходим отказ от враждебных настроений, враждебной идеологии. Если Армения хочет выйти из сегодняшнего тяжелого социального, экономического, политического кризиса, то, конечно же, она должна изменить свою политику в регионе, продемонстрировать свою благонамеренность, пойти на нормализацию отношений, отказаться от вражды, завоевать доверие стран", - сказал Халафов.

Он отметил, что восстановление доверия подразумевает приверженность суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности границ друг друга.

Замглавы МИД выразил надежду, что начало турецко-армянского диалога ускорит не только процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, но и выполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления.