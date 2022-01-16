Азербайджанская армия - одна из самых сильных в мире

Автор: Ибрагим Алиев

Мы проиграли войну. Проиграли потому, что мощь Вооруженных сил Азербайджанской Республики в разы превосходит армянскую армию.

Как передает Day.Az, об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

Он подчеркнул, что это очевидно и понятно.

"Говорить надо правду. Азербайджанская армия - одна из самых боеспособных армий не только в регионе, но и в мире. Мы имели дело с противником, который во всех смыслах, соотношениях и точках зрения в несколько раз превосходит нас. Я это понимаю, признаю и принимаю", - подчеркнул Амбарцумян.

По его словам, власти Армении должны перестать вешать лапшу на уши армянскому народу.

"Армения подписала капитуляцию. Подписала, потому что терять больше было нечего. После капитуляции, которую видел весь мир, какой смысл снимать, например, так называемые "репортажи" об армянской авиации, контролировавшей небо над Карабахом? Ну, бред. Причем настолько очевидный бред, что я дальше буду беречь свои нервы и не читать армянские новости. Нервные клетки, как известно, не восстанавливаются", - добавил военный эксперт.

Действительно, Победа Азербайджана в 44-дневной Второй Карабахской войне разбила в пух и прах не только армянскую армию, но и лживые мифы о том, будто бы она входит в число сильнейших армий мира. Эту чушь десятки лет вбивали в голову гражданам Армении, которые по своей натуре любят верить в сказки. Экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, являющиеся крупокалиберными мошенниками, из-за алчности на постоянной основе грабили армянскую армию и выжимали из нее все, что только возможно. Сегодня армянский народ постепенно начинает просыпаться после долгих лет лжепропаганды.

"Железный кулак" Азербайджанской армии разоблачил всю ложь армянских властей, как предыдущих, так и нынешних. Осталось лишь оставить позади реваншистские настроения и принять новую неизменимую реальность в регионе, подписать мирный договор с Азербайджаном и открыть все коммуникации на Южном Кавказе. Только тогда у жителей Армении наладится жизнь, ибо в армянскую экономику начнут поступать деньги. Некоторые, кстати говоря, это уже понимают.

Напомним, что ранее в эфире передачи "Эссе ТВ" Амбарцумян заявил, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев известен тем, что слов на ветер не бросает.

Обсуждая с ведущим передачи Арманом Григоряном тему Зангезурского коридора, эксперт заявил, что Азербайджан получит желаемое.

"В Армении говорят "дорога", а не "коридор". Я вам сказал, они хотят коридор. Об этом говорил и Президент Азербайджанской Республики. А Президент Азербайджанской Республики известен тем, что слов на ветер не бросает. Правильно? Ну это факт", - отметил военный эксперт и ведущий согласился с его словами.