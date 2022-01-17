Началась весенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, заседания парламентских комитетов пройдут до первого февраля, после чего начнутся пленарные заседания.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, в парламенте Азербайджана отпуск предоставляется два раза в год - с 15 июля до 30 августа и с 1 по 15 января.