https://news.day.az/politics/1427422.html Началась весенняя сессия Милли Меджлиса
Началась весенняя сессия Милли Меджлиса
Началась весенняя сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, заседания парламентских комитетов пройдут до первого февраля, после чего начнутся пленарные заседания.
Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, в парламенте Азербайджана отпуск предоставляется два раза в год - с 15 июля до 30 августа и с 1 по 15 января.
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