Армяне присвоили казахский кумыс

Поразительные у нас все же соседи. В последнее время попытки присвоения армянской стороной исторических памятников и образцов мировой культуры стали приобретать все больший размах. Причем воруют и присваивают все - от истории и изобретений до кулинарных рецептов. На этот раз, вслед за азербайджанской долмой, украинским борщом, грузинским хачапури и многими другими объектами культурного наследия, "жертвой" армянских мифотворцев стал казахский кумыс.

Как передает Day.Az, один из армянских пользователей социальной сети Twitter опубликовал пост, в котором назвал кумыс, внимание, "лучшим традиционным армянским напитком". Причем слово кумыс оказалось искаженным до какого-то неслыханного ранее "гымз". Недавно, когда армянские миротворцы направились в Казахстан, мы в шутку писали о том, как мифотворцы Армении скоро при первой возможности объявят кумыс древним армянским напитком. Увы, так оно и случилось.

Опубликованный твит вызвал массу насмешок в социальных сетях. Так, например, его высмеял и сатирический телеграм-канал "Погромян69", который развенчивает армянские мифы и фейки.

"Как доложили наши подписчики, отважные армянские фидаи вернулись из Казахастана не с пустыми руками. Они в честном бою добыли у кочевников традиционный армянский гымз, которые кочевники называют смешным искаженным словом "кумыс", и теперь этот древний армянский напиток займет положенное ему место в бесконечном списке искренних армянских изобретений", - написал автор канала.

Комментарии же армянских пользователей соцсетей, как вы догадались, рассказывают о том, как чуть ли не вся планета была заселена ими. Адам и Ева, Дед Мороз и Нефертити, оказывается, "армянских корней". Америку открыл не Христофор Колумб, а армянин. Легендарная краска для долларов, керосиновая лампа, банкомат, ингалятор, атомная бомба и подводная лодка - все эти изобретения тоже "были сделаны армянами".

Фантазия армянских мифотворцев просто поразительна. Никто с таким проворством не умеет искажать факты. Одним словом, маразм крепчает.