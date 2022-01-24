Армянская церковь не может именоваться "Апостольской"

Youtube-канал VMedia продолжает компанию информационно-просветительской поддержки армянской общественности. Каждое видео опирается только на факты и цитаты, доступные в открытых источниках. С помощью этих фактов, проект разоблачает главные фейки армянской пропаганды и историографии, вводящие армянский народ в фундаментальное заблуждение относительно его места и роли, как в истории, так и в современных реалиях региона Южного Кавказа, передает Day.Az.

В очередном фильме речь идет о таком грандиозном мифе, как "армянская АПОСТОЛЬСКАЯ церковь".

Авторы фильма последовательно рассказывают, каким образом армянскую церковь, основанную в IV веке, превращали в "апостольскую", и почему это никак не может быть правдой.

"Перед нами еще один фейк, который вводит мировую общественность в заблуждение. Ложь, которая, увы, работает, поскольку все уверены: "ведь не может же быть фейка в официальном названии церкви!", - отмечают авторы канала.