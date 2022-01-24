ANAMA продолжает очищать Карабах от мин

В ходе операций по разминированию, проведенных 17-22 января в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, обнаружены и обезврежены 3 противопехотных мины, одна противотанковая мина и 9 неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов была освобождена территория площадью 67,4 га.