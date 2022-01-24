В Баку завершен суд по делу армян, обвиняемых в терроризме

Продолжился судебный процесс над еще двумя гражданами Армении Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари, которые обвиняются в терроризме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе, который состоялся в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова, были изучены документы.

В документах отмечено, что при экспертизе мобильного телефона Ишхана Саргсяна был обнаружен видеофайл, снятый в 2019 году, по которому определены координаты села Агбулаг Товузского района Азербайджана. В 40 км от этого села - на территории села Эйюблу находится станция нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Также в мобильном телефоне Ишхана Саргсяна были также обнаружены снимки села Юхары Айрым Кяльбаджарского района перед установкой мины.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия.

Прокурор попросил у суда время для выступления.

Судебный процесс назначен на 28 февраля.

Согласно обвинению, командир группы в воинской части спецназа разведки Минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве сапера Рафаэлян Владимир Отари 27 мая 2021 года осуществляли минирование на дорогах, проходящих через территорию села Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Обоим обвиняемым было предъявлено обвинение по статьям УК 214.2.3 (терроризм, совершенный с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконное приобретение оружия), 318 (незаконное пересечение государственной границы) и 282 (совершение провокации).