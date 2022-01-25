https://news.day.az/politics/1429873.html Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV - ФОТО - ВИДЕО
Прошло 30 лет с операции "Дашалты", которая была начата 25 января 1992 года и продлилась всего один день.
Во время поездки в Шушу сотрудник Trend посетил находящееся на пути в этот город село Дашалты, освобожденное спустя 28 лет от армянской оккупации героической армией Азербайджана, передает Day.Az.
Захват армянами села Дашалты привел к оккупации города Шуша. Спустя 29 лет азербайджанская армия, освободив село Дашалты, открыла путь в Шушу. Своей победой азербайджанский народ восстановил историческую справедливость.
Героические азербайджанские солдаты и офицеры, участвовавшие в освобождении Дашалты, поделились с Trend TV своими воспоминаниями.
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