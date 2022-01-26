"Марлезонский балет" по-армянски: оказался наш отец, не отцом, а ... президентом

Автор: Акпер Гасанов

В телевизионном фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" есть комическая сцена, которая отсутствует в романе Александра Дюма. Распорядитель бала церемониально объявляет: "Вторая часть Марлезонского балета!" - после чего, торопясь доставить подвески королеве, его сбивает с ног врывающийся в зал д'Артаньян. В русском языке закрепилась крылатая фраза "вторая часть Марлезонского балета", указывающая на неожиданное развитие событий или развитие, о котором говорят с иронией.

Аналогично, выражение "Марлезонский балет" иногда употребляется в переносном смысле для обозначения череды событий гротескного, смешного характера. Ровно это сейчас и происходит в Армении, которая осталась без президента - сидевший в этом кресле более трех с половиной лет Армен Саркисян подал в отставку. Но это была только "первая часть Марлезонского балета".

Жители самой отсталой страны региона, ко всем своим бесконечным неприятностям узнали еще и то, что Саркисян оказывается, являлся гражданином островного государства Сент-Китс и Невис. Саркисян врал и изворачивался долго, но, как только этот факт стал известен обществу, он быстро само удалился из страны, а затем и, собственно, с поста президента, известив об этом страну, президентом которого являлся, из своей квартиры в далеком Лондоне.

В армянских СМИ в его огород летят камни, один другого увесистей. Авторы текстов утверждают, что если бы Армен Саркисян написал свое заявление об уходе, сидя в собственном рабочем кабинете, а затем бы вышел оттуда, прошелся по улицам Еревана, пообщался бы с людьми, ответил бы на их вопросы, затем пригласил бы нескольких общественно значимых персон к себе и поделился бы с ними своим беспокойством (о коих он туманно намекал в своем заявлении), или же созвал бы пресс-конференцию, это было бы совершенно другим, адекватным сегодняшнему положению вещей поведением.

Но он так не поступил, так как государство и люди, в нем проживающие - все граждане РА, для него являются субъектами какого-то второго сорта. В общем, картина получается очень похожая на ту, о которой писал Галич в "Поэме о Сталине". Где описывается ночной разговор в вагоне-ресторане, в ходе которого имел место следующий эпизод: "Кум докушал огурец и закончил с мукою: "Оказался наш Отец, не отцом, а сукою...".

Кто теперь сядет в это кресло? Вот тут и начинается пресловутая "вторая часть Марлезонского балета". "Власть видит следующим президентом Армении своего кандидата", - заявил в ходе парламентских брифингов депутат правящей фракции "Гражданский договор" Геворк Папоян. В армянской прессе уже циркулируют имена возможных кандидатов: председателя партии "Республика" Арама Саргсяна, главы "Просвещенной Армении" Эдмона Марукяна, действующего министра иностранных дел Арарата Мирзояна от "Гражданского договора".

При этом, депутат оппозиционной фракции Кочаряна "Армения" Анна Григорян уже закатила истерику. "Никол Пашинян в качестве президента республики хочет видеть человека, который вообще не будет высказывать возражений ни по какому вопросу. Иными словами, человека, который не будет чинить никаких препятствий, будет хранить молчание и будет безучастен к сложившейся в стране ситуации", - сказала она.

Тут впору напомнить, что и Армен Саркисян тоже толком и не возражал Пашиняну. Как по причине того, что по сути президент РА является человеком без особых полномочий, так и потому, что сам Саркисян был больше сосредоточен на себе, на своем комфорте. Он всегда предпочитал "пробежаться между струек", выйти сухим из воды, в общем озвучивать банальности с умным выражением ума.

Так что, новому президенту РА придется всего лишь следовать тем правилам игры, которые установились при Армене Саркисяне. Но это не устраивает армянскую оппозицию. О чем уже заявил секретарь фракции "Армения" Арцвик Минасян. Он пообещал, что они обязательно выдвинут своего кандидата. И не исключил, что этим кандидатом может стать лидер их блока, бывший президент Армении Роберт Кочарян.

О том, что в апреле прошлого года прошли уже внеочередные парламентские выборы, по сути своей определявшие степень доверия большинства граждан РА к действующей власти после поражения РА в 44-войне, сторонники Кочаряна стараются не вспоминать. Потому, что те выборы закончились их полным провалом, несмотря на огромные средства потраченные на дискредитацию Пашиняна.

И этому было простое объяснение - большинство граждан Армении прекрасно помнят о временах президентства Кочаряна. Это был период подавления любых ростков инакомыслия, когда человека могли убить за "недостаточно почтительный взгляд" в сторону Роберта Седраковича. Возвращаться в те страшные времена армяне не хотят и для них даже пораженец Пашинян все же ближе, чем хладнокровный и циничный убийца Кочарян. Так что, планы у сторонников второго президента РА могут быть самые разные, но не получится у Кочаряна осуществить задуманное.

Собственно, он и сам это в конечном итоге понял. Как уже заявила представитель блока "Армения", депутат парламента РА Агнесса Хамоян, Роберт Кочарян не собирается выдвигать кандидатуру на пост президента после отставки Армена Саркисяна. "Что касается блока, то мы обсуждаем возможность выдвижения своего кандидата", - отметила она.

Кто им будет, покажет время. Но самое забавное, что все как-то уже совсем забыли, списали Вазгена Манукяна. А ведь всего год назад он гордо именовался лидером армянской оппозиции. "Мы были свидетелями строительства египетских пирамид, разрушения Древнего Рима, крестовых походов, мировых войн. Мы участвовали во всех этих событиях", - заявил , помнится, Манукян в своем новогоднем обращении к народу. Он связывал с 2021 годом большие надежды. Но, им не суждено было сбыться.

При этом, без ответа остался простой вопрос, вытекающий из логики тогдашнего заявления Манукяна: почему такой "древний, талантливый, трудолюбивый народ" в итоге , через три десятка лет независимости, имеет самое отсталое государство на Южном Кавказе? Наверное, нужно поискать ответ на этот вопрос у Страбона или Плиния-младшего. А у кого еще? Не у Армена же Саркисяна или Роберта Кочаряна. Они, как и Никол Пашинян, способны только врать и оправдываться. Так что, в РА, скорее всего, будет и "третья часть Марлезонского балета", финальная.