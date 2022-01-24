Бесславный конец Армена Саркисяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

23 января 2022 года Президент Армении Армен Саркисян объявил об уходе в отставку с поста главы государства в связи с тем, что он, как глава государства, не имеет достаточно полномочий для осуществления своей конституционной деятельности.

То что четвёртый Президент Армении давно стремился расширить свои полномочия всем в стране было хорошо известно. Армянские граждане хорошо помнят как сразу после сокрушительного поражения во Второй Карабахской Войне и принятия условий капитуляции, он попытался спихнуть Премьер-Министра Н. Пашиняна с политического Олимпа, требуя его отставки и изменений в Конституции. Как бы не было прискорбно для Армен Вардановича, армянский народ за ним не пошёл, а предпочёл "революционного" Премьера, выбрав из двух зол меньшее.

Однако бывший физик, бывший в одночасье и дипломатом и даже главой правительства Армении продолжал надеется на то, что рано или поздно народное возмущение заставит Н. Пашиняна уйти с поста главы правительства и ему удастся заполучить реальную власть. Поэтому четвёртый Президент Армении развил бурную деятельность на внешне и внутриполитическом направлении, стараясь показать себя народу и зарубежным партнёрам, как реального политика, а не бесправную куклу, которая подписывает и утверждает все подряд, чтобы не представил Никол Воваевич.

Для начала Президент А. Саркисян решил пустить вперёд мятежных генералов, которые попытались сыграть роль "хунты" в смещении "революционеров" возлагавшие ответственность за поражение в войне на них, обвиняя армейское руководство в коррупции и бездарности.

Когда в феврале 2021 года Н. Пашинян уволил начальника Генерального штаба Министерства Обороны Армении генерала Овика Гаспаряна за то, что тот открыто потребовал отставки правительства и ухода Премьера (то есть поднял мятеж и открыто вмешался в политические процессы в стране), Президент А. Саркисян отказался подписывать указ о его смещении и заявил, что обратится в Конституционный суд для того, чтобы тот вынес решение о законности этого указа.

Но смелости и силёнок у Президента А. Саркисяна не хватило, тем более, что мятеж генералов не нашёл никакой поддержки ни у армии, ни у народа, да и вызвал негативную реакцию за рубежом, где с тревогой восприняли армянских военных воспользоваться печальным опытом своих коллег в Латинской Америке и Африке образца второй половины 20 века.

Правительство Армении неудавшегося "Пиночета" генерала О. Гаспаряна и его дружбанов все равно сместило, а Президент А. Саркисян в Конституционный суд обратиться не посмел, испугавшись того что "революционный" премьер церемониться не будет, сразу же лишит и должности и привилегий.

Так как все призывы А. Саркисяна после поражения в войне и падения популярности Н. Пашиняна ни к чему не привели, внеочередные парламентские выборы правящая партия выиграла, а оппозиция с треском провалилась, то четвёртый Президент Армении резко переключился на внешнеполитическое направление и работу с диаспорой, которой нравился все больше и больше за свою критику в адрес проигравших "капитулянтов" и желанием переориентировать страну на Запад, чего не смогли или не захотели сделать "революционеры" Н. Пашиняна.

Хотя по Конституции Армения это парламентская республика и должность Президента является больше церемониальной, Армен Варданович решил выжать из того что есть максимально возможное. Ведь в своё время в 2018 году, когда его избирали Президентом, он отлично знал о том, что реальных полномочий у него не будет и согласился на тихую спокойную должность лишь для того, чтобы заниматься своим бизнесом за рубежом, пользуясь статусом главы государства. Кстати, при тогдашнем Премьере и бывшем третьем Президентом Сержике Саркисяне, Армен Варданович и не заикался о том, что у него не достаточно полномочий, зная о том, что избирают его лишь для протокола.

Однако "революционные" события 2018 года повернули все мечты и желания четвёртого Президента вспять и он оказался один в бурном море внутриполитических проблем Армении без друзей и поддержки, так как большую часть жизни провёл на берегах туманного Альбиона, где успешно совмещал свою дипломатическую деятельность с игрой на бирже, став одним из самых не бедных людей в маленькой бедной Армении.

Как известно А. Саркисян не только владеет значительной недвижимостью за рубежом, но и является одним из крупных акционеров больших влиятельных транснациональных энергетических компаний.

Как только окончилась Вторая Карабахская Война, Президент А. Саркисян резко активизировался воспользовавшись тем, что Н. Пашинян был занят борьбой с конкурентами и предателями, пытаясь спасти свою власть, которая трещала по всем швам.

Для начала Президент А. Саркисян используя свои давние партнёрские связи с лидерами арабских стран (с которыми начал сотрудничать ещё будучи в Лондоне) совершил ряд визитов в страны Персидского Залива, где попытался используя местных армян из Сирии и Ливана (многие из которых входят в местную элиту), добиться инвестиций и денежных вливаний в умирающую армянскую экономику.

К сожалению для А. Саркисяна, никто из его давних арабских друзей вкладываться особенно не захотел, хотя обещаний было дано не мало. Для того, чтобы представить себя за рубежом новой восходящей звездой армянской политики, А. Саркисян все своё свободное время использовал для встреч с многочисленными зарубежными гостями, в основном с представителями зарубежной армянской диаспоры, которым рассказывал о "радужных" перспективах экономического развития страны, при этом сетуя на то, что как было бы хорошо, если бы он был бы полноправным руководителем.

Параллельно с этим А. Саркисян открыто высказывал несогласие с итогами войны и подписанными трехсторонними Заявлениями, называя политику правительства капитулянтской и пораженческой. Этими словами Армен Варданович старался завоевать любовь и симпатии представителей диаспоры, которые предпочитают жить за рубежом мечтая о "Великой Армении". Дошло до того, что Президент А. Саргсян забылся до такой степени, что принимал в своём офисе ярых врагов Н. Пашиняна, которые объявили открытую войну Премьеру, причём мотивировал это тем, что он мол Президент всех армян, вне зависимости от их политических пристрастий.

Пользуясь тем, что Н. Пашинян был занят внутриполитическими проблемами, Президент А. Саркисян старался использовать любую возможность чтобы выехать из страны за рубеж, где чувствовал себя как рыба в воде. Единственный в Армении правительственный самолёт постепенно стал обслуживать только Президента и его супругу во время многочисленных зарубежных поездок по миру, от Лондона до Сингапура. Даже заболев коронавирусом, А. Саркисян предпочёл лечиться в своём родном Лондоне, так как все его капиталы и ближайшие родственники находятся там. При этом он не оставлял надежду на то, что ему удастся скоро добраться до вожделенных полномочий. Для этого А. Саргсян постоянно во всех своих интервью говорил о необходимости изменений в Конституции Армении и о том, что единственная и последняя надежда народа это он-скромный физик по образованию и по сути удачливый богатый бизнесмен.

Апеллируя к богатым представителям диаспоры, на которых возлагал большие надежды, Армен Варданович говорил о том, что необходимо изменить законы страны, чтобы зарубежные армяне могли бы занимать должности на неисторической родине, где могли бы приносить "невообразимую" пользу.

Он был готов раздать все должности в Армении своим покровителям и деловым партнёрам, которые рекомендовали его на высокий пост. Но все его призывы услышаны не были, менять законы страны никто не собирался, собственной партии у него небыло, да и "карабахский" клан Сержика предательство ему не простил. Ведь сев в кресло президента благодаря С. Саркисяну, он отплатил ему "чёрной неблагодарностью"-пошёл на сотрудничество с новыми "революционными" властями, предав того, кто дал ему кусок хлеба и тёплое кресло.

Такое поведение Президента Армении стало раздражать Премьер-Министра Н. Пашиняна, которому надоел громкий "фрондёр", пытающийся втихую его подсидеть, а публично улыбающийся и говорящий приятные слова. Никол Воваевич, который не прощает коварства и предательства, стал понимать к чему клонит Армен Варданович и сам выступил с инициативами конституционных реформ в стране. Согласно предложениям Н. Пашиняна, страна должна вернуться к президентской форме правления с сильным парламентом.

При этих изменениях Н. Пашинян скорее всего займёт пост Президента, а надобность в А. Саркисяне отпадёт. Тем более Н. Пашиняну надоело быть всегда последним согласно протоколу среди глав государств, так как его должность лишь глава правительства.

События в Армении стали развиваться стремительно. А. Саркисян отправился с очередным "приятным" визитом в столь любимые им ОАЭ, где понежившись на тёплом солнышке провёл ряд встреч, которые были затем преподнесены его командой как очередной внешнеполитический "успех" Президента.

Широко разрекламированные в армянской прессе встречи А. Саркисяна, которые можно было рассматривать как несанкционированное вмешательство в полномочия правительства, не могли не вызвать озабоченность у руководства страны.

Судя по всему Президенту намекнули из Еревана на то, что было бы неплохо ему побыть в далеке от родины, где он бы смог поправить здоровье, расстроенное в ходе прогулок под жарким Дубайским солнцем, а то другой возможности у него может и не быть. Вот почему не заезжая в Армению, Армен Варданович отправился прямиком к себя домой в Лондон, откуда и выступил с заявлением об отставке. Сразу после заявления в стране начались бурные дебаты об истинной причине отставки Президента Армении.

Как всегда, в первых рядах оказались представители армянской оппозиции, которые увязали отставку главы государства с тем, что он не хотел примирения и нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, считая это предательством "общеармянского" дела.

Не смотря на то, что оппозиция отставного Президента недолюбливала, свой шанс упускать не стала и заявила, что даже он против открытия транспортных коридоров и признания границ с Турцией и Азербайджаном.

Ответ сторонников правительства не заставил себя ждать. Близкий к Н. Пашиняну член парламента от правящей партии, крупный бизнесмен Х. Сукиасян заявил, что ещё нужно разобраться с деятельностью А. Саркисяна на посту Президента, с тем куда тратились средства, зачем он катался и какую пользу принесли Армении его постоянные вояжи за рубеж.

Этим было сказано многое, что должно положить конец недомолвкам и разговорам о причинах отставки Президента.

Не остался в стороне и сам Премьер-Министр Пашинян, который сделав "удивлённую мину" заявил: "решение принимал сам Президент. Я узнал об этом за три с половиной часа до публикации. Он позвонил и мы поговорили".

Не случайно, что некоторые средства массовой информации Армении близкие правительству стали распространять информацию о том, что у бывшего Президента было гражданство нескольких иностранных государств и он не имел права занимать пост Президента.

Конечно же, такой бесславный конец Президента А. Саркисяна был давно предрешён нынешними ереванскими властями, которым надоела самореклама и пиар компания Армена Вардановича, направленная на удовлетворение его амбиций. С другой стороны, А. Саркисян наверное наконец понял, что у него нет никаких шансов на то, чтобы заполучить реальную власть и предпочёл вернуться к себе домой, где сможет спокойно заниматься любимым делом-игрой на бирже и увеличением капитала.

Все эти последние события ещё раз доказывают, что внутриполитическая ситуация в Армении накалена до предела, подковерная борьба за власть между различными группировками продолжается. Как и предупреждали многие, Премьер-Министр Н. Пашинян не стал церемониться с конкурентами, которые находясь на государственных должностях занимались саботажем и политическими диверсиями.

Совсем немного осталось до вступления в должность нового омбудсмена и на этом будет поставлен крест на карьере не состоявшегося Бисмарка Армана Татояна.

Уход А. Саркисяна есть несомненно итог его деятельности, которая вместо мира и спокойствия в стране вела к новой конфронтации и реваншизму. Четвёртый Президент не смог смириться с тем, что Армения проиграла и конфликт окончен, он был готов вновь раскручивать маховик реваншизма в угоду зарубежной диаспоре, открыто выражая своё недовольство тем, что правительство страны вынуждено пойти на постепенную нормализацию отношений с соседями.

Президент А. Саркисян был готов вновь пожертвовать жизнями солдат во имя утопической идеи "арцаха и миацума", но армянский народ этого уже не желает. Если бы А. Саркисян прислушался к призывам Президента Ильхама Алиева о необходимости достижения мирного соглашения и начала экономического сотрудничества и не стал бы ставить палки в колёса этому процессу, он смог бы многое сделать для своего народа, который устал от воин и конфликтов.