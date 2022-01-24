Комедийная схема побегов Армена Саркисяна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Прежде чем рассказать об отставках и выкрутасах президента Армении Армена Саркисяна, напомним вам строки из песни Тимати и Григория Лепса "Лондон": "В голове столько мыслей, кому их рассказать? Я уеду жить в Лондон. Да кому я там нужен?".

Песня прекрасно описывает политическое фиаско, в котором оказался бесполезный Саркисян, и процессы происходящие в Армении со дня окончания 44-дневной войны. Отставка, а-ля побег с тонущего корабля, для Саркисяна является делом привычным, ибо он убегает от ответственности, находясь в любимом Лондоне, не в первый раз.

Ровно 25 лет назад в эти дни Армен, будучи премьером, опубликовал текст заявления об отставке из британской столицы. В 1997 году, когда в Армении накалялась атмосфера между президентом Левоном Тер-Петросяном и руководителями силовых структур страны из-за различий в отношении карабахского урегулирования, Саркисян под предлогом болезни сбежал в Лондон и так и не вернулся на свой пост. Освободившее место главы правительства, занял Роберт Кочарян, впоследствии возглавивший заговор против Левона Тер-Петросяна, принудив его к отставке.

Трюк с болезнью беглец Армен использует во второй раз и тоже из Лондона. 5 января 2021 года, на фоне политических обострений происходящих в Армении из-за разгромного поражения во Второй Карабахской войне, стало известно, что он "заразился коронавирусом и не может вернуться в страну". Идеальным алиби для "мини-отпуска" Саркисяна стало то, что британский премьер Джонсон 4 января объявил о новом локдауне на территории Англии, который продлился 7 недель.

Еще одним совпадением оказалось то, что сбежавший крыс объявил о своей отставке после того, как армянские СМИ сообщили, что Пашинян начал процесс формирования Совета конституционных реформ.

Газета "Грапарак" уже ведала о том, что "около года назад, говоря о необходимости конституционной реформы, Пашинян не исключал возможности перехода к полупрезидентской системе, однако в конце прошедшего года он выразил противоположное мнение, заявив, что выступает за парламентское правление. Но уже в начале года Пашинян поручил своей политической команде подвергнуть рестарту территориальные структуры и подготовиться к конституционному референдуму по изменению модели управления для перехода к полупрезидентской системе, при которой силовики вновь перейдут под контроль президента. Очевидно, что Пашинян планирует занять пост президента", - утверждала газета.

На всю цепочку этих комедийных событий напрашивается ставшая интернет-мемом знаменитая фраза Дмитрия Киселева "Совпадение? Не думаю". Армен, просто освободил кресло, в очередной раз спасая свою пятую точку. Сбежал пока все в стране не лопнуло.

Напомним, что 14 января Саркисян отправился с рабочим визитом в ОАЭ. 18 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян после завершения рабочего визита отправился отпуск под предлогом "проблем со здоровьем" и "необходимости в медицинском обследовании". Когда он вернется до сих пор неизвестно, но находится он, как вы догадались, в Лондоне.

Отметим, что в соответствии с Конституцией Армении президентские выборы могут состояться в середине февраля. Президента изберут депутаты парламента.